Mladí si môžu po splnení podmienok na hypotéku uplatniť daňový bonus

Blíži sa obdobie ročného zúčtovania za minulý rok a mladí hypotekárni dlžníci do 35 rokov si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Tie sa vypočítajú podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej z výšky poskytnutého úveru na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50-tis. eur na nehnuteľnosť určenú na bývanie. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich po sebe nasledujúcich rokov. Klienti tak môžu počas piatich rokov ušetriť 2-tis. eur. Zatiaľ čo pôvodne banka posudzovala pri nároku na poskytnutie štátneho príspevku pre mladých najmä príjem dlžníka a spoludlžníka, za uplatnenie daňového bonusu zodpovedá od roku 2018 sám klient, ktorý svoj nárok musí zdokladovať.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Nové podmienky pre získanie hypotéky pre mladých, ktoré platia od začiatku roka 2018, sú pre klientov podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika v zásade splniteľné. A to nielen z hľadiska veku, ale aj z hľadiska príjmov. Avšak, prinášajú im podľa analytika výrazne nižší benefit v rámci úspory. Pri štátnom príspevku pre mladých to bolo pred zmenou pravidiel až 3 500 eur za päť rokov, v závislosti od banky.

Záujem je

Napriek tomu, že od roku 2018 nastali zmeny v spôsobe uplatňovania daňového bonusu, Poštová banka stále eviduje záujem klientov o toto zvýhodnenie. Ani zmena spôsobu uplatňovania daňového bonusu podľa hovorkyne Lýdie Žáčkovej neodradila klientov od toho, aby túto možnosť využili. „Stále to totiž vnímajú ako istú formu podpory a možnosti ako získať aspoň časť finančných prostriedkov naspäť, a to aj napriek tomu, že po novom si o uplatnenie bonusu musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania. Uvedené potvrdzuje aj fakt, že začiatkom roka evidujeme zvýšený počet otázok zo strany klientov o spôsobe ako si daňový bonus uplatniť, prípadne otázky k vystaveniu potvrdenia na zaplatené úroky,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Záujem potvrdil aj hovorca VÚB banky Dominik Miša. Podľa neho sa počet potvrdení o zaplatených úrokoch pre uplatnenie daňového bonusu minulý rok zdvojnásobil oproti roku 2018. Avšak sú aj banky, ktoré evidujú pokles. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, v minulom roku banka zaznamenala nižší počet žiadostí klientov o vydanie potvrdenia o výške zaplatených úrokov na účely daňového bonusu, v porovnaní s priemerným počtom schválených hypoték pre mladých v minulých rokoch. „Zdôrazňujeme preto klientom, aby na túto možnosť nezabúdali,“ skonštatovala Jamborová.

Podmienky a ako si bonus uplatniť

Na získanie daňového bonusu klient musí splniť viaceré podmienky. Vek žiadateľa o úver na bývanie je stanovený od 18 do 35 rokov. Priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Splatnosť hypotéky musí byť najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov. Na daňový bonus vzniká nárok len jednému žiadateľovi, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. V takomto prípade spoludlžník musí podľa Hudákovej taktiež spĺňať podmienky veku ako aj podmienku dosiahnutia maximálneho príjmu.

Aby si daňovník mohol uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky je povinný sa preukázať potvrdením vystaveným bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie. Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie do 30 kalendárnych dní od podania žiadosti. Ak je žiadateľ zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za neho spracováva zamestnávateľ, požiadať oň a dodať podklady mu musí do 15. februára 2020. Ak je žiadateľ podnikateľ, prípadne má viacero príjmov a daňové priznanie si podáva sám, má čas do konca marca, prípadne dlhšie, ak požiada o odklad podania daňového priznania.

Banky vychádzajú v ústrety

Klienti niektorých bánk musia sami požiadať o doklad o zaplatených úrokoch, avšak viaceré im vychádzajú v ústrety. Napríklad ČSOB bude klientom spĺňajúcim nárok na daňový bonus posielať potrebné tlačivo automaticky a nemusia o neho žiadať. „Klientom, ktorých sa to týka, VÚB banka potvrdenie vygeneruje automaticky v internetbankingu. Ak internetbanking nevyužívajú, môžu si o potvrdenie požiadať na ktorejkoľvek pobočke,“ vysvetlil Miša.

Pravidlá v rámci hypoték pre mladých sa zmenili od začiatku roka 2018. V prípade klientov, ktorí získali hypotekárny úver pre mladých ešte pred 1. januárom 2018, sa nič nemení. „Ich úroková sadzba je znížená o tri percentá počas prvých piatich rokov. Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje na tých klientov, ktorí získali úver po tomto termíne. Podmienky nároku sa však nezmenili a kľúčový je príjem a vek žiadateľa,“ dodala Jamborová.