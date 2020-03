Množia sa podvodné e-shopy, pozor by sme si mali dávať aj na falošné bankové stránky

Aj v čase, keď je pandémia koronavírusu, sa nájdu podvodníci, ktorí sa pokúšajú zneužiť situáciu. Banky podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej upozorňujú na podvodné e-maily, kde sa hackeri snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov.

Vedia vytvoriť dôveryhodnú webstránku banky, ktorá vzbudzuje u človeka dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku banky. Slovenská sporiteľňa upozorňuje, že banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.

Neklikajte bez uváženia

Podľa Hudákovej je na mieste, aby boli klienti bánk ostražití a obozretní a neklikali na linky v podozrivých e-mailoch. Najčastejšou praktikou internetových podvodníkov je phishing. Ide o činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov heslá alebo prihlasovacie údaje, aby sa dostal k ich bankovému účtu. Podozrivý mail Slovenská sporiteľňa odporúča bez otvorenia vymazať.

„Všetky pokusy o podvod banka aktívne preveruje a ak zistí podozrivé aktivity, podniká kroky na zabránenie vzniku škody,“ povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Podvodné e-shopy

Avšak v súčasnej situácii stúpa aj počet obetí internetových podvodníkov v e-shopoch. „Aktivita podvodníkov v online priestore sa v aktuálnej kríze čoraz viac zintenzívňuje. Preto klientom odporúčame, aby boli obozretní a dávali si pozor a nebezpečné e-shopy, v ktorých nakupujú. Súčasne im radíme, aby pri nakupovaní online uprednostnili platbu kartou na internete pred prevodom peňazí na účet. Sú tak chránení pre prípad nedodania tovaru,“ vysvetľuje Cesnaková.

Pri akomkoľvek nakupovaní na internete dokážu pomôcť podľa spoločnosti Home Credit bezpečnostné prvky, ako je podpora 3D Secure, zelený adresný riadok alebo nastavenie peňažných limitov na karte. Ak často niekto nakupuje v e-shopoch pomocou telefónu, nemal by zabudnúť na antivírusový program.

„Množstvo e-shopov každý deň pribúda a online už je možné kúpiť prakticky čokoľvek. Platí tu však základný princíp. Jednoduchosť nákupu bez overovania by nikdy nemala prevážiť istotu, že nakupujete bezpečne,“ upozorňuje vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Home Credit Alesandro Villa.

Rady bánk sú jasné

Banky všeobecne vždy radia, aby si klienti neukladali prihlasovanie údaje do pamäte počítača. Taktiež by nemali používať ľahko uhádnuteľné heslá, alebo rovnaké heslo aké používajú do iných aplikácií a služieb. Slováci by si taktiež mali strážiť identifikačné údaje ako PIN a prihlasovacie heslo. Aplikácie mobil bankingu by si klienti mali sťahovať výlučne zo špecializovaných obchodov na to určených, ako je Google Play a App Store.

Taktiež si treba vždy skontrolovať, či má stránka banky v adresnom riadku symbol zabezpečenia – ikona zámky a protokol https, ako aj adresu. A ak klient zistí na účte podozrivé transakcie, okamžite by sa mal skontaktovať so svojou bankou cez klientské centrum.