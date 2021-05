Mobilná aplikácia PHOENIX MOBILE je moderná cesta, ako si významným spôsobom zveľadiť svoj majetok

Mobilné aplikácie sa už stali bežnou, a pre mnohých ľudí aj neodmysliteľnou súčasťou ich života. Základným predpokladom úspechu každej „apky“ je jej zrozumiteľnosť, prehľadnosť a jednoduchosť.

Zlatá baňa vo vlastnom mobile

Čo však poviete na to, keby ste mali k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorá Vám môže pravidelne zarábať peniaze a takto si budete môcť zveľaďovať svoj rodinný rozpočet? Príjemným spôsobom, z pohodlia domova a nenáročne – prostredníctvom svojho mobilu, vďaka zopár klikom, čo ocenia nielen mladí, ale aj skôr narodení.

Foto: Phoenix Investor

Je to zaujímavé?

Otázka však znie: Koľko aplikácií poznáte, ktoré Vám vedia finančne pomôcť a zarobiť peniaze?

S mobilnou aplikáciou PHOENIX MOBILE od spoločnosti Phoenix Investor je to možné. Presviedča sa o tom stále viac a viac klientov v Česku, Rakúsku, na Slovensku, ale aj vo viacerých iných krajinách v Európskej únii.

Mobilná aplikácia PHOENIX MOBILE je určená pre ľudí, ktorí sa rozhodnú prostredníctvom spoločnosti Phoenix Investor nakupovať pravidelne zlato. Ide o fyzické zlato vysokej čistoty a štandardizovanej veľkosti, spĺňajúce normu „Good delivery“ od London Bullion Market Association (LBMA), ktoré sa získava od výrobcov schválených LBMA, ako sú napríklad Heraus a Münze Österreich. Každý klient si zlato nakupuje v ľubovoľnom množstve podľa svojho záujmu a finančných možností. Zlato na klientovo meno je bezpečne uschované a chránené v depozite druhej najväčšej banky vo Viedni Raiffeisen Bank International. Len na Vás je, či si svoje zlato necháte uložené v príslušnej banke, alebo po dosiahnutí nákupu určitého množstva si ho necháte poslať domov. Vy, ako klient, uzatvorením dohody o nákupe zlata v určitej hodnote navyše získate prístup do mobilnej aplikácie PHOENIX MOBILE.

Vďaka tejto aplikácii máte denno-denný prehľad, koľko zlata vlastníte, za akú cenu ste ho nakúpili, aká je jeho celková hodnota, všetky transakcie, aj grafické znázornenie. Ide o moderný spôsob komunikácie medzi Vami a spoločnosťou Phoenix Investor.

Foto: Phoenix Investor

A to nie je všetko!

Vďaka aplikácii PHOENIX MOBILE môžete zarobiť peniaze, finančne si pravidelne prilepšiť zaujímavými sumami. Ako?

Umožňuje to unikátny odporúčací program v aplikácii. Funguje veľmi jednoducho.

Ak máte dohodnutého záujemcu, ktorý chce zlato, vyplníte v aplikácii PHOENIX MOBILE o ňom vyplníte základné údaje, ktoré Vám poskytol o ňom. Jediným kliknutím na príslušné tlačidlo dostane Váš tip zmluvný obchodný partner spoločnosti Phoenix Investor, ktorý ďalší proces zrealizuje. Vy – za každý takýto úspešný tip na záujemcu, ktorý začne nakupovať zlato – dostanete jeden gram zlata navyše na Váš zlatý účet.

Odmena pre Vás vo forme zlatých zliatkov nie je ohraničená časom ani počtom odporúčaní. Je len a len na Vás, koľko tipov na záujemcov a za aké dlhé časové obdobie vložíte do aplikácie PHOENIX MOBILE. Čím viac Vami odporučených záujemcov sa zmení na klientov nakupujúcich zlato, o to viac zlata Vám pribudne do Vášho majetku.

Túžili ste niekedy na vlastné oči vidieť, ako sa vo svete ťaží zlato? Ako to vyzerá v zlatých baniach kdesi v Južnej Afrike, Austrálii, USA, na Sibíri, v Indonézii či v Papue-Novej Guinei?

Načo chodiť do sveta, keď môžete mať vlastnú zlatú baňu doma vo svojom mobile!? Vďaka modernej aplikácii PHOENIX MOBILE! Neváhajte, stojí za to využiť túto šancu! Kontaktujte Phoenix investor.

