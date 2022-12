Mzdy v USA medziročne vzrástli o 5,1 percenta, americký akciový trh uzavrel zmiešane

Americký akciový trh po piatkovom obchodovaní uzavrel zmiešane po správe, že rast miezd v USA sa minulý mesiac zrýchlil. V novembri mzdy pracovníkov medziročne vzrástli o 5,1 percenta, v októbri to bolo 4,9 percenta. Táto správa vystrašila investorov, pretože by to mohlo znamenať, že Federálny rezervný systém (Fed) bude menej schopný poľaviť v boji proti inflácii.

Index S&P 500 klesol o 0,1 percenta na 4 071,70 bodu a technologický Nasdaq si pohoršil o 0,2 percenta na 11 461,50 bodu. Priemyselný index Dow Jones naopak posilnil o 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 34 429,88 bodu. Aj index menších spoločností Russell 2000 zamieril nahor, a to o 0,6 percenta na 1 892,84 bodu.