Na čo myslieť predtým, než si vezmeme úver?

Spôsobov, ako sa vyhnúť problémom so splácaním pôžičky, je viacero. „Spočítajte si všetky náklady, pričom výška možnej mesačnej splátky je rozdielom príjmov a výdavkov. Buďte na seba prísni, zvoľte radšej vyššiu splátku s kratšou dobou splácania. Nenechajte sa zlákať na nižšie mesačné platby za podmienok, že budete platiť dvakrát dlhšie, pretože s úrokmi vo finále zaplatíte oveľa viac,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Lehota užívania predmetu, na ktorý si klient berie úver, by mala byť dlhšia ako splatnosť požičaných peňazí. Taktiež platí, že by sme si nemali požičiavať na splátky iných pôžičiek predtým, ako sa poradíme s odborníkom. Poskytovateľa úverov je dobré si overiť v zozname Národnej banky Slovenska, či má oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Zrátajte si náklady

Záujemcovia o úver by si mali vyberať finančný produkt starostlivo. Jediným kritériom by nemal byť úrok, ale veľmi dôležité je sledovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Na začiatok je dobré si vyplniť nezáväznú úverovú kalkulačku, vďaka čomu sa dá získať orientačný prehľad. „Požiadajte o konkrétnu ponuku u dvoch troch spoločností, nie zbytočne viac. Pretože všetky tieto ponuky sa posielajú do úverového registra a nadmerné množstvo by vás mohlo poškodiť,“ uvádza Zborovský.

Je dobré, keď od potenciálneho klienta spoločnosť žiada viac informácií. Znamená to podľa Zborovského, že si skutočne preveruje, či je schopný splácať. Vyhnúť by sme sa mali spoločnostiam, ktoré nezaujímajú ani naše príjmy. Je pozitívne mať nejakú úverovú minulosť. Spoločnosť tak vidí, že si záujemca o úver už niekedy požičal, aj to, ako v minulosti splácal.

Zmluvu prečítajte

Pred podpisom zmluvy je veľmi dôležité si ju prečítať. Seriózny poskytovateľ dáva klientovi dostatok času na preštudovanie a zodpovie všetky otázky. „Ak je vám pôžička zamietnutá, vždy sa pýtajte na dôvody. Niekedy prekážky jednoducho odstránite, inokedy musíte počkať niekoľko mesiacov, až sa situácia zlepší alebo sa môžete obrátiť na inú inštitúciu. Neutekajte ale nikdy k úžerníkom, ak vám z objektívneho dôvodu nebola pôžička poskytnutá, radšej si nepožičiavajte inde za každú cenu,“ hovorí Zborovský.

Po uzavretí zmluvy si postrážte, či vám prišla celá suma uvedená v zmluve, aký je dátum prvej splátky a nastavte si trvalý príkaz v banke. Po ukončení zmluvy poskytovateľ zvyčajne posiela list, že pôžička bola splatená. Ak vám nepríde, vyžiadajte si ho. Zrušte si trvalý príkaz. Informácie o vašom bezproblémovom splácaní zostávajú v úverovom registri a poslúžia pri žiadosti o ďalšiu pôžičku.

Môže sa zmeniť vaša životná situácia, prídete o prácu, dlhodobo maródujete a dostanete sa do problémov so splácaním. Jedným z riešení je flexibilná pôžička dohodnutá vopred, kedy si podľa potreby meníte výšku splátok a pohybujete sa v rámci stanoveného minima a maxima. Ďalšou možnosťou je poistiť si splácanie.