Na čom sa dalo v roku 2019 na burzách najviac zarobiť? Hitom boli informačné technológie.

Rok 2019 prial predovšetkým technologickým akciám. Vôbec najvyššie zhodnotenie totiž podľa analytičky spoločnosti TopForex Olívie Lacenovej dosiahol pre investorov sektor informačných technológií, ktorý rástol o viac ako 50 %. Absolútne najrastovejším bol pritom vďaka priemernému 78-percentnému nárastu podsektor zameriavajúci sa na výrobu telefónov, osobných počítačov, serverov a počítačových komponentov.

Naopak, najnižšiu výkonnosť v roku 2019 vykázal energetický sektor, ktorý rástol iba o 7 %. „Najhoršie na tom boli investície v podsektore, ktorý zahŕňa výrobcov ropných a plynových komponentov, poskytovateľov dodávok a služieb spoločnostiam zapojeným do vŕtania, vyhodnocovania a dokončovania ropných a plynových vrtov,“ uviedla Lacenová.

Výrobca čipov dominoval

Do najlepšej päťky investičných titulov za rok 2019 pritom analytička zaradila spoločnosť Advanced Micro Devices (AMD), ktorá sa zaoberá výrobou polovodičov a od začiatku roka zaznamenala nárast hodnoty akcií o viac ako 159 %. Úspešnou bola aj spoločnosť Visa, ktorá v roku 2019 vykázala rast viac ako 44 %, či najväčšia a najziskovejšia saudsko-arabská spoločnosť na svete Saudi Aramco, ktorej akcie len počas prvého obchodného dňa jej pôsobenia na burze zhodnotili o 10 %.

Okrem samotných investícií do firiem analytička TopForex do prvej päťky najlepších investícií v roku 2019 zaradila aj investície do Ródia. Hodnota tohto vzácneho kovu, využívaného predovšetkým v automobilovom priemysle, na komoditných burzách totiž počas roka stúpla o viac ako 147 %. Úspešným príbehom roka 2019 bol podľa analytičky aj známy Bitcoin, aj keď naďalej zaostáva výrazne za svojimi maximami. Po masívnych prepadoch v roku 2018 totiž vykázal rast viac ako 89 %.

Strácal aj Uber, či Tripadvisor

Medzi najstratovejšie investície roka 2019 patrili napríklad akcie potravinárskej spoločnosti Kraft Heinz, ktorých hodnota sa prepadla o viac ako 27 %. Nedarilo sa ani cenným papierom Uberu, ktoré oslabili o viac ako 31 % a viac ako 28 % stratili aj akcie predajcu odevov a kozmetiky L Brands. Pozíciu spoločnosti s najväčším prepadom hodnoty v rámci indexu S&P 500 zaznamenal prevádzkovateľ obchodných domov Macy’s s prepadom o viac ako 50 % a nedarilo sa ani internetovej platforme Tripadvisor, ktorej akcie v roku 2019 oslabili o 43 %.