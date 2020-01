Na finančných trhoch prichádza skromnejšie obdobie, predpovedá analytik

Na finančných trhoch prichádza po vlaňajšom rekordnom roku skromnejšie obdobie. Na krízu to však zatiaľ podľa analytika Across Private Investments Jakuba Rosu nevyzerá. Hoci totiž podľa neho svetová ekonomika spomaľuje, príchod recesie je málo pravdepodobný. Ak nepríde negatívny šok, najpravdepodobnejším scenárom je dlhšie obdobie nižšieho ekonomického rastu, utlmenej inflácie a nízkych sadzieb.

Minulý rok bol úspešný

„Globálne akcie zaknihovali najlepších 12 mesiacov od roku 2013 a siahli na nové maximá. Posilnili o takmer 30 %. Darilo sa aj dlhopisom. Zahanbiť sa nenechali ani zlato a ropa,“ komentoval vlaňajší vývoj na finančných trhoch Rosa. Katalyzátory rastu sa však podľa neho postupne vyčerpávajú. Centrálne banky, ktoré zachraňovali situáciu, sa totiž ocitajú v pasci likvidity. „Svet potrebuje nových hrdinov. Na rade je fiškálny stimul. Určité kroky už podniká Čína, pričom dodatočný priestor má aj priemyselne trápiace sa Nemecko,“ dodal Rosa.

Závisieť pritom podľa neho bude aj na politickej situácii. Predvolebná kampaň v USA a výsledok tamojších volieb totiž môže opätovne zhoršiť situáciu v obchodných vojnách s Čínou alebo Európskou úniou.

Dariť by sa malo akciám

Opätovne aj v roku 2020 očakávať nadpriemerné výnosy blížiace sa k tridsiatim percentám by tak bolo podľa analytika naivné. „Akciový trh by mal v roku 2020 doručiť to, čo sa od neho v priemere očakáva. Výnosy s najväčšou pravdepodobnosťou neprekonajú jednociferné hodnoty, pričom najvýnosnejšiu triedu aktív by mali predstavovať akcie,“ uviedol Rosa. Víťazné portfólio na tento rok by pritom podľa neho malo obsahovať rozumný mix akcií, dlhopisov a alternatívnych investícií prostredníctvom efektívnych investičných nástrojov.