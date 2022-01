Nadnárodné spoločnosti budú zverejňovať informácie o ich dani z príjmov v jednotlivých štátoch, rezort financií očakáva vyššiu transparentnosť

Nadnárodné spoločnosti by mali zverejňovať informácie týkajúce sa dane z príjmov v členení podľa jednotlivých štátov. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o účtovníctve, ktorú ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Podľa rezortu financií sa tým zvýši transparentnosť a podporí spoločenská zodpovednosť nadnárodných spoločností prostredníctvom verejnej kontroly. Novelou zákona sa má do nášho právneho poriadku prevziať eurosmernica o zverejňovaní informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami.

„V súlade so smernicou návrh zavedie pre vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, povinnosť zostaviť, zverejniť a sprístupniť správu s informáciami o dani z príjmov podľa jednotlivých štátov,“ uviedol rezort financií. Pôjde napríklad o informácie o zaplatenej dani z príjmov, sume výnosov vrátane výnosov dosiahnutých z transakcií so spriaznenými stranami, či počte zamestnancov.

Samotný návrh novely zákona o účtovníctve by mal rezort financií predložiť do pripomienkového konania v máji tohto roka.