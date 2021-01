Najnižší úrok neznamená podľa odborníčky aj najvýhodnejšiu pôžičku

Spotrebitelia by sa mali pri riešení svojej finančnej situácie formou úveru zorientovať v hlavných parametroch pôžičiek. Podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej je dôležité poznať svoje možnosti a nepreceňovať ich. Klient by si mal tiež premyslieť, koľko je schopný mesačne splácať. Každá banka sľubuje podľa odborníčky poskytnutie pôžičky za najvýhodnejších podmienok, no nie vždy je to naozaj tak. Rodín, ktorých sa dlhotrvajúca koronakríza finančne dotýka, je čoraz viac.

„Rok 2021 bude v mnohých domácnostiach podobný minulému roku. Bude potrebné, aby rodiny zmenili nastavenie domácich rozpočtov a prehodnotili ďalšie finančné plány,“ tvrdí odborníčka na osobné financie z Partners Group SK Katarína Dúbravská. A v týchto kritických časoch sa podľa nej ešte viac potvrdila dôležitosť vytvárania si finančnej rezervy.

Regulácia spotreby

Podľa Dúbravskej však môže byť nepriaznivá finančná situácia zároveň aj školou, ako sa naučiť lepšie hospodáriť. „Verím, že ľudia takto naozaj rozumne prehodnotia svoje výdavky a prestanú kupovať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujú. Regulácia spotreby je totiž kľúčová pri riešení aj pri prevencii finančných problémov,“ hovorí Dúbravská. Veľa domácností sa auditu financií začína venovať, až keď ich kritická situácia pritlačí k múru a nemajú na výber.

Ak sa aj niekto rozhodne vziať si pôžičku, treba si podľa Hudákovej porovnať viacero finančných produktov a poriadne si prečítať všetky dostupné informácie. Hlavným parametrom pri výbere pôžičky je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Ide o číslo vyjadrené v percentách, ktoré klientovi vyčísli, koľko ho v konečnom dôsledku bude stáť pôžička. Čím je percento nižšie, tým je úver podľa Hudákovej výhodnejší.

Na čo si dať ešte pozor?

Nielen pri hypotékach, ale aj pri spotrebných úveroch môžu banky otvorením iných produktov znížiť určený úrok. „To znamená, že ak sa zaviažete banke napríklad otvorením bežného účtu, tak ho musíte mať v banke otvorený počas celej splatnosti spotrebného úveru, inak vám banka môže priznaný úrok zvýšiť. Rovnako poistenie úveru a podobne,“ hovorí Hudáková. Taktiež je podľa nej dobré si overiť, či je výška splátky garantovaná počas celej lehoty splatnosti úveru.

Ak niekto robí z domu, je podľa Dúbravskej vhodný čas na sporenie do rezervy. V značnej výhode sú totiž podľa nej domácnosti, ktoré nezostali bez príjmu a ich režim sa zmenil iba v tom, že pracujú z domu. Ľudia na home office možno v týchto časoch pocítili prebytok peňazí na účtoch. Pri práci z domu totiž ušetria nemalé peniaze na dennom dochádzaní do zamestnania, na obedoch v stravovacích zariadeniach, ale aj denných nákupoch po ceste z práce. „Ak sa im podarí odolať lákaniu e-shopov na zľavy, získavajú jedinečnú možnosť vyťažiť z tejto spoločensky náročnej situácie aj niečo pozitívne a začať si tvoriť napríklad finančnú rezervu alebo aj investovať,“ dodala Dúbravská.