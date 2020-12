Najslabším miestom rozpočtu je podľa RRZ nulová konsolidácia pre pokrízové roky

aktualizované 12:21

Najslabším miestom prijatého rozpočtu verejnej správy je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nulová konsolidácia pre pokrízové roky, teda roky 2022 a 2023. V roku 2021 si ekonomika oslabená vplyvom pandémie vyžiada podporu a konsolidácia tak nebude podľa rozpočtovej rady žiaduca. O to silnejšie by malo byť podľa nich odhodlanie konsolidovať v rokoch 2022 a 2023. V rozpočte však vláda konsolidáciu v týchto rokoch nešpecifikovala.

Rozpočtová rada odporúča pripraviť konkretizovanú trajektóriu konsolidácie kumulatívne najmenej o 1,5 % HDP, čo by viedlo k zníženiu štrukturálneho deficitu na úroveň 3,6 % HDP do roku 2023. Potreba konsolidácie je podľa rozpočtovej rady umocnená vysokým štrukturálnym deficitom a z toho prameniacim vysokým dlhom a chýbajúcou konkretizovanou komplexnou reformou dôchodkov, ktorá by mohla zásadnejšie posilniť v súčasnosti destabilizovaný dôchodkový systém.

Bez prijatia výraznejších opatrení, a teda konsolidácie verejných financií, či zmien v dôchodkovom systéme, zostane dlhodobá udržateľnosť podľa RRZ v pásme vysokého rizika aj na konci rozpočtového horizontu.

Minister financií Eduard Heger v reakcii uviedol, že konsolidácia príde, avšak nie teraz. Druhá vlna pandémie bude mať totiž podľa neho presah aj do ďalšieho roka. „Preto hovoriť o konsolidačných opatreniach je predbežné,“ povedal Heger. Najprv bude podľa neho potrebné sledovať ďalší vývoj, no zároveň dodal, že sú rozpočtovo zodpovedná vláda a záleží im na výške dlhu. Pripustil, že je vysoký. „Konsolidácia bude nevyhnutná, no v tomto momente nie je dôležité o tom hovoriť teraz,“ dodal Heger.