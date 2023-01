Národná banka Slovenska upozorňuje na platformu ponúkajúcu peer to peer úvery v bitcoinoch

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť platformy, ktorá ponúka peer to peer služby vo virtuálnej mene bitcoin na webovom sídle mmckey.com. Vyzýva spotrebiteľov k zvýšenej obozretnosti pri rozhodovaní požiadať o úver týmto spôsobom.

Platforma vykonáva činnosť na vyhľadanie dlžníkov a investorov, teda peer to peer, čo znamená ľudia ľuďom, ktorí uzavrú zmluvu o úvere poskytnutú a splácanú vo virtuálnej mene bitcoin. Všetky sumy, ktoré sú na webovom sídle platformy uvádzané v eurách, sú len ilustratívne. Národná banka Slovenska nevylučuje, že uvádzaním cien v eurách môže ísť v danom prípade aj o klamlivú reklamu.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia a preverovali si oprávnenie jednotlivých subjektov poskytovať finančné služby na webovej stránke centrálnej banky. NBS tiež odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s investovaním, vrátane investovania do kryptoaktív.