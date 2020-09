Národná banka Slovenska zakázala poisťovni Novis predávať investičné poistky

Národná banka Slovenska predbežným opatrením zakázala poisťovni Novis uzatvárať investičné poistky. Má totiž dôvodné podozrenie, že poisťovňa investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnom rozsahu, teda nie podľa dohodnutých podmienok. Dokonca ani vo výške odkupných hodnôt, na ktoré by klienti mali nárok v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy. Poisťovní hrozí od centrálnej banky sankcia.

Podľa centrálnej banky ide o dočasné preventívne opatrenie. Poisťovňa sa musí zdržať uzatvárania nových poistných zmlúv s investičnou zložkou v prípade, ak rozsah investovaného poistného z uzatvorených zmlúv nebude mať v stanovenej výške. Predbežné opatrenie tiež zaväzuje poisťovňu, aby všetko poistné prijaté od klientov po doručení predbežného opatrenia investovala v správnom rozsahu tak, ako je dohodnutý v jednotlivých poistných zmluvách s klientmi.

Zvýšená kontrola

Poisťovňa je povinná ku koncu každého mesiaca vyhodnocovať, či spĺňa podmienky uložené v predbežnom opatrení. Ak poisťovňa bude mať rozsah investícií ku koncu mesiaca na úrovni stanovenej predbežným opatrením, môže nové poistné zmluvy od ďalšieho mesiaca uzatvárať. Takéto vyhodnotenie musí byť podľa predbežného opatrenia uskutočnené samotnou poisťovňou každý mesiac, aby mohla rozhodnúť, či sa zákaz uzatvárať nové poistné zmluvy vzťahuje na nasledujúci mesiac alebo nie.

Poisťovňa zároveň musí mesačne hlásiť centrálnej banke údaje, na základe ktorých banka bude priebežne vyhodnocovať, či poisťovňa predbežné opatrenie dodržiava. Pokiaľ by poisťovňa Novis uzatvárala nové poistné zmluvy bez toho, aby mala investície v stanovenom rozsahu, dopustila by sa porušenia predbežného opatrenia. Mohlo by to viesť aj k závažnejším postihom zo strany Národnej banky Slovenska.