Naviazanie finančnej pomoci na Covid automat naráža na odpor. Je to diskriminačné a neprehľadné, tvrdia kritici

Zlepšenie epidemickej situácie sa odrazí aj na výške podpory štátu určenej pre zamestnávateľov a živnostníkov. Od 1. júla bude naviazaná na Covid automat, ktorého farba stanoví výšku príspevkov.

Čím lepšia situácia, tým menej peňazí

Najväčšia časť z balíka pomoci ministerstva práce, ktorý presahuje dve miliardy eur, sa bude rozdeľovať v prípade, ak bude krajina v čiernej alebo bordovej farbe. Zamestnávateľom by sa vtedy preplatilo 100 percent ceny práce a živnostníci by zase napríklad získali príspevok podľa poklesu tržieb od 330 do 870 eur.

Červená alebo ružová fáza by však rozsah týchto príspevkov okresala o paušálny príspevok z opatrenia 3B, ktorý hradí časť mzdových nákladov na zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.

Zamestnávateľom by už bolo vyplatených iba 80 percent z celkovej ceny práce zamestnancov a horná hranica paušálneho príspevku živnostníkov by sa znížila na 810 eur.

Oranžová a žltá farba by pre zamestnávateľov síce znamenala preplatenie 80 percent, ale nejednalo by sa o celkovú cenu práce, ale hrubú mzdu zamestnanca, pričom živnostníci by si mohli prilepšiť maximálne o 540 eur.

Pomoc by pritom trvala len do chvíle, kým by v krajine nebolo 40 a viac zelených okresov alebo do konca roka 2021. Potom už budú môcť podnikatelia využívať takzvaný Kurzarbeit.

Zmena má trvať iba šesť mesiacov

Takýto model však nevyhovuje ani podnikateľom, ani odborárom. Zásadný nesúhlas napríklad vyjadrila Asociácia priemyselných zväzov (APZ) a jej členské zväzy.

Odstránenie súčasných benefitov do času nástupu Kurzarbeitu by podľa jej prezidenta Alexeja Beljajeva znamenalo zhoršenie konkurencieschopnosti podnikov a ohrozenie pracovných miest.

„Ako jedno z možných riešení preto navrhujeme, aby už schválený zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť skôr, ideálne už od 1. 7. 2021,“ uviedol prezident APZ.

To isté odporúča aj Lenka Hvolková z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Podľa nej nie je šťastným riešením, ak má nový systém pomoci trvať iba šesť mesiacov.

„Podniky tak prichádzajú o potrebnú podporu v čase, kedy sa síce situácia v oblasti pandémie na Slovensku zlepšuje, ale nutne nemusí znamenať aj zlepšenie stavu v samotných podnikoch z hľadiska dosahovania ich ekonomickej výkonnosti,“ uviedla Hvolková.