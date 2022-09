Návrh znížiť poplatky v treťom pilieri ide ďalej a "SaSkárom" prešli do druhého čítania aj ďalšie novely

Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) v prvom čítaní uspeli s návrhom znížiť poplatky pre sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri. Parlament návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, podľa ktorého sa má od začiatku budúceho roka znížiť poplatok za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, v utorok posunul do druhého čítania.

Tento poplatok má klesnúť na polovicu, zo súčasnej maximálnej hodnoty 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde na maximálnu hodnotu 0,6 %.

Uspela aj ich ďalšia novela

Liberálni poslanci uspeli aj s návrhom novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Do registra partnerov verejného sektora v súvislosti so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania majú byť zapísaní aj investiční partneri a prenajímatelia bytov s regulovaným nájmom.

Má to platiť aj pre právnické osoby s takmer identickým postavením ako prenajímatelia, ktoré budú využívať zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na obstaranie týchto nájomných bytových domov.

Zmeny podľa nich podporia transparentnosť právnych vzťahov pri nájomných bytoch so štátnou podporou a po schválení by mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr, a to dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Obchodovanie s emisnými kvótami

Do druhého čítania parlament posunul aj návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Poslanci za stranu SaS chcú zvýšiť výšku použiteľného výnosu z dražieb kvót zo súčasných 30 % ročného výnosu z dražieb kvót na 70 %.

Zároveň sa má vypustiť oprávnenie Ministerstva životného prostredia SR meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na zákonom stanovené účely.

Halgašovej návrh vrátili

Návrh novely zákona pozemkových úpravách od poslankyne za stranu SaS Jarmily Halgašovej parlament vrátil predkladateľke na dopracovanie. Navrhovanou novelou zákona chcela vytvoriť podmienky pre zvýšenie odbornosti a kompetentnosti štatutárnych orgánov a členov rady pozemkového fondu.

Navrhovala stanoviť kvalitatívne kritériá pre zastávanie funkcií člena rady pozemkového fondu, generálneho riaditeľa a námestníka pozemkového fondu. Liberálna poslankyňa chcela tiež vytvoriť nové a transparentné kritériá pre kreovanie orgánov pozemkového fondu. Novelou zákona sa mala sprístupniť verejnosti činnosť rady pozemkového fondu a umožniť verejná kontrola činnosti rady pozemkového fondu.