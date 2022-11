Návrhu štátneho rozpočtu hrozí, že neprejde. Koalícia má málo hlasov a opozícia neprestáva s kritikou

Parlament rokuje o zákone roka, teda o návrhu štátneho rozpočtu. No hrozí, že nezíska potrebný počet hlasov. Súčasná koalícia ich má málo. Potrebných je najmenej 76 hlasov, no koalícia má v aktuálnom zložení iba 70.

Objavili sa špekulácie, kto zákon podporí a kto nie, no z opakovaných vyjadrení sa dá predpokladať, že rozpočet nepodporí strana SaS, Smer-SD a ani Hlas-SD.

Opozícia nikdy nezahlasovala za rozpočet

Bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) skonštatoval, že výdavky súčasnej vlády neúmerne rástli. A čo sa týka schvaľovania v rámci hlasovania, len do pléna položil otázku „aká opozícia, kedy zahlasovala za náš rozpočet?“. Keď vládla strana Smer-SD, ani im podľa neho opozícia nezahlasovala za rozpočet. Vláda podľa Kamenického nedokáže riadiť štát a mala by odstúpiť.

Štátny rozpočet je podľa SaS zlý

„Strana SaS je jasne opozičná strana a nepodporí štátny rozpočet v prvom rade preto, pretože je zlý,“ povedal v rámci rozpravy predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).

Deficit verejných financií Slovenska je podľa neho jeden z najvyšších z krajín EÚ. „Hospodárenie bude vysoko deficitné, to je veľmi zlá správa,“ uviedol Viskupič.

Vláda v budúcom roku podľa neho zadlží každého Slováka o ďalších 1 500 eur. Dlh na štvorčlennú rodinu sa zvýšil o 6-tisíc eur. Celkový hrubý dlh Slovenska bude ku koncu roka 2023 takmer 71 mld. eur, čo je podľa Viskupiča 13 100 eur na občana a na štvorčlennú rodinu 52-tisíc eur.

„Výdavky štátu sú o 31 % vyššie ako príjmy štátu,“ poznamenal Viskupič.

Matovič žiadne chyby v návrhu nevidí

Vláda návrh štátneho rozpočtu schválila 24. októbra. Poslanci parlamentu začali o ňom rokovať v stredu 30. novembra. Návrh v pléne odprezentoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Zároveň vyzval poslancov, aby na návrh pozerali bez politikárčenia vzhľadom na to, že Slovensko je v kríze. Nemyslí si, že tento návrh rozpočtu je zlý. No opozícia ho kritizuje.

Strana Smer-SD napríklad nie raz informovala, že ho podporí len v prípade schválenia predčasných parlamentných volieb. Podľa strany Hlas-SD je budúcoročný návrh rozpočtu verejnej správy rozpočtom zadlžovania a chudoby.

Nastane rozpočtové provizórium?

Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 6,44 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 50,58 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 58,45 mld. eur. Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume 7,87 mld. eur.

Rozpočet verejnej správy však zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 26,7 mld. eur a výdavkami za 35,04 mld. eur. Schodok štátneho rozpočtu má v ďalšom roku dosiahnuť 8,34 mld. eur.

Ak sa rozpočet štátnej správy na nasledujúci rok neschváli parlamentom do 31. decembra, od 1. januára nastáva hospodárenie rozpočtovým provizóriom. Príjmy nie sú provizóriom dotknuté a rástli by v súlade s mierou inflácie, no výdavky by boli zmrazené.