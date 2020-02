Národná banka Slovenska (NBS) chce spresniť výpočet Ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), teda toho, koľko stojí úver. Podľa vyjadrení banky tento postup výpočtu doteraz zatiaľ neupravovalo žiadne opatrenie. „Príslušný zákon je v detailoch výpočtu nedostačujúci,“ skonštatovala centrálna banka, avšak konkrétne detaily zatiaľ nezverejnila.

Predpokladaný začiatok pripomienkového konania, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť, je marec 2020. NBS navrhuje účinnosť opatrenia od polovice roka 2021, aby mali banky dostatočný čas nastaviť si naň svoje systémy. Týka sa spotrebiteľských úverov aj úverov na bývanie.

Vyššia právna istota

Návrh opatrenia by mal zjednotiť aplikačnú prax a zároveň by sa tým mala posilniť právna istota v tejto oblasti. Nesprávne vypočítaná RPMN totiž podľa národnej banky neraz vedie k súdnym sporom. Opatrenie, ktoré navrhuje NBS, bude slúžiť na presný a detailný výpočet RPMN vrátane všetkých vstupov, ktoré si výpočet vyžaduje.

Prispeje tým k vyššej právnej istote bánk a nebankových veriteľov. NBS bude navyše môcť na základe nového opatrenia na svojom webe zverejniť kalkulačku RPMN, pomocou ktorej si bude môcť každý skontrolovať, či má správne vypočítané RPMN.

Čo je RPMN?

RPMN je skratka pre Ročnú percentuálnu mieru nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom, ako napríklad poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok.

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve základné skupiny. Ide o jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku alebo počas úverového vzťahu, napríklad poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru. Potom sú to pravidelné poplatky, ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru alebo v akejkoľvek inej periodicite, napríklad poistenie úveru.

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie).