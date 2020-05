NBS čiastočne odpustí finančným inštitúciám príspevky, tie rozhodnutie vítajú

Národná banka Slovenska sa rozhodla finančným inštitúciám vyjsť v ústrety a pre druhý polrok im odpustí ročný príspevok za dohľad. Bude to pre centrálnu banku znamenať výpadok výnosov vo výške niečo cez 6,6 mil. eur. Banky odpustenie príspevku vítajú.

Podľa odhadov by bankový sektor v tomto roku mal na zvýšenom bankovom odvode zaplatiť približne 290 mil. eur, čo je o 148 mil. eur viac ako za rok 2019. „Odpustenie príspevku tak aspoň čiastočne pomôže zmierniť negatívne dopady zásadného nárastu bankového odvodu,“ povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Ročná suma tohto príspevku za Slovenskú sporiteľňu predstavuje približne 1,6 mil. eur, čiže za polrok zhruba 800 tis. eur.

Ročné príspevky vzrástli

V roku 2018 Národná banka Slovenska rozhodla o navýšení ročných príspevkov. Zvýšenie bolo podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov dramatické. V prípade najväčších spoločností na trhu išlo o navýšenie súm rádovo v tisícoch percent.

Táto situácia podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika sčasti pripomína prípad bankového odvodu a poistnej dane, keďže aj sprostredkovateľské spoločnosti platia národnej banke hneď niekoľko poplatkov. „Naša asociácia bola jednoznačne toho názoru, že išlo v konečnom dôsledku o neprimerané dodatočné zdanenie vo vysokých čiastkach. Preto je odpustenie príspevkov rozhodne dobrou správou,“ skonštatoval Búlik.

Útlm sprostredkovania

Kým sa výkonnosť ekonomiky vráti na predchádzajúce úrovne, nejaký čas to potrvá a finančné produkty často patria medzi tie, ktoré rodiny pri nedostatku financií škrtajú ako prvé. Finančné sprostredkovanie preto podľa Búlika pravdepodobne bude patriť medzi sektory zasiahnuté útlmom nielen v tomto roku.

„Keďže subjekty finančného sprostredkovania nemajú nárok na štátnu pomoc napriek tomu, že im klesnú tržby, mohla by NBS zvážiť predĺženie odpustenia príspevkov. Rovnako by sme očakávali, že napríklad minimálne po dobu jedného roka nebudú spoplatnené zápisy sprostredkovateľov do registrov NBS. Ak totiž NBS nepomôže sprostredkovateľom finančnými úľavami, môže ich úbytok spôsobiť zásadný pokles najmä poistného trhu,“ dodal Búlik.