NBS: Negatívne riziká budúceho vývoja ekonomiky sa prehlbujú

Negatívne riziká budúceho vývoja ekonomiky sa prehlbujú. V reakcii na zverejnený rýchly odhad Štatistického úradu SR, podľa ktorého slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku tohto roka oproti vlaňajšku o 1,9 %, to uviedli analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS). „Eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ako aj očakávaný brexit sa pravdepodobne podpíšu pod ďalšie zhoršenie zahraničného dopytu,“ upozornili.

Problémom je export

Práve zahraničný obchod by mal byť podľa analytikov hlavným faktorom spomalenia ekonomického rastu na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka. „Pokles vývozov tovarov bol sprevádzaný aj poklesom dovozov, avšak miernejším tempom. To vyústilo do zhoršenia salda zahraničného obchodu a teda v jeho očakávanom negatívnom príspevku k rastu HDP,“ uviedli analytici NBS.

Pod vplyvom naakumulovaných negatívnych informácií z prostredia našich hlavných obchodných partnerov podľa analytikov NBS dokonca klesla aj výroba v autopriemysle. „Postupné spomaľovanie ekonomickej aktivity sa okrem toho premietlo do skracovania pracovných týždňov vo viacerých podnikoch a s tým súvisiaceho poklesu odpracovaných hodín,“ tvrdia.

Ochladzovanie dopytu zo zahraničia sa zatiaľ najvýraznejšie dotklo hlavne odvetvia výroby kovov, v ktorom je tento celoeurópsky trend vidieť dlhodobejšie. „Ekonomický rast v druhom štvrťroku bol naviac nepriaznivo ovplyvnený plánovanými technologickými odstávkami v petrochemickom priemysle,“ dodali analytici NBS.