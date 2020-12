NBS očakáva miernejší pokles ekonomiky, nemal by presiahnuť 6 %

Najnovší odhad Národnej banky Slovenska počíta v tomto roku s nižším poklesom výkonnosti slovenskej ekonomiky ako pri predošlej predikcii. Aktuálne očakáva, že ekonomika sa v tomto roku prepadne o 5,7 % HDP, čím zlepšila poslednú prognózu z konca septembra o 2,5 percentuálneho bodu. V ďalších rokoch očakáva rast. V budúcom roku ponecháva banka odhad hospodárskeho oživenia na úrovni 5,6 % HDP. Zároveň zvýšila odhad rastu ekonomiky na rok 2022, a to o 0,6 bodu na 4,8 % HDP. V roku 2023 očakáva rast na úrovni 3,7 % HDP.

Rast cien dosiahne 2 %

Inflácia by mala byť na konci tohto roka podľa centrálnej banky na úrovni dvoch percent, čo je v porovnaní s predošlou predikciou zvýšenie o 0,1 bodu. V ďalších rokoch taktiež očakáva rast cien, ale už o niečo nižší. Priemerná nominálna mzda by sa mala v tomto roku zvýšiť o 3 %, čo je zvýšenie o 1,7 bodu v porovnaní s odhadom z konca septembra. V roku 2021 by sa mala zvýšiť o 4,8 percenta a v roku 2022 o 4,9 percenta. Zamestnanosť na Slovensku sa má tento rok medziročne prepadnúť o 1,9 % a v budúcom roku o 0,9 %. Až v roku 2022 by mala zamestnanosť vzrásť o 1,1 percenta.