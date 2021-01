NBS odporúča bankám držať dostatok zdrojov

Národná banka Slovenska (NBS) odporúča bankám, aby si zachovali dostatočnú výšku a kvalitu kapitálu v čase trvania následkov pandémie COVID-19. Banky by mali pri rozdelení zisku používať konzervatívny prístup, berúc do úvahy očakávania vo vývoji kapitálovej primeranosti vyplývajúce predovšetkým z predpokladaného zhoršenia kvality úverových portfólií a zníženej schopnosti tvorby zisku v najbližšom období.

Ako pre agentúru SITA povedal hovorca centrálnej banky Peter Majer, výška rozdelenia zisku významných bánk bude individuálne posúdená Európskou centrálnou bankou (ECB) v zmysle odporúčania z 15. decembra 2020. Národná banka Slovenska preto vo svojom odporúčaní nešpecifikuje detailné pravidlo pre tieto banky.

Pri menej významných bankách je to zadefinované

Pre menej významné banky, ktoré spadajú pod priamy dohľad Národnej banky Slovenska, je už konzervatívnosť definovaná. Za dostatočne konzervatívny prístup by centrálna banka považovala to, keby menej významné banky distribuovali do 15 % vlastných zdrojov a zisku za predošlé dva roky. Alternatívne by menej významné banky mohli distribuovať vlastné zdroje a zisky za predošlé dva roky v objeme nižšom ako 20 bázických bodov ukazovateľa primeranosti vlastného kapitálu Tier 1 danej banky.

Národná banka Slovenska ešte na svojom minulotýždňovom rokovaní bankovej rady schválila odporúčanie o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19. Cieľom podľa centrálnej banky je posilniť odolnosť finančného sektora a jeho schopnosť prispieť k oživeniu hospodárstva prostredníctvom uchovania kapitálu bánk. Týmto sa zabezpečí posilnenie schopnosti absorpcie strát, financovania subjektov reálnej ekonomiky a zachovania vitálnych funkcií bankového sektora.

Uvedené odporúčanie nadväzuje na odporúčanie, ktoré na svojom zasadnutí 15. decembra 2020 prijala Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká a Európska centrálna banka. Odporúčanie Národnej banky Slovenska je účinné od 1. februára 2021 a uplatňuje sa do 30. septembra 2021.