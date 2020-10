NBS označila päť dôležitých priorít v rámci plánu obnovy

Z pohľadu Národnej banky Slovenska je v rámci plánu obnovy dôležitých päť priorít. Ako na štvrtkovom brífingu skonštatoval jej guvernér Peter Kažimír, jednou z nich je moderné a inkluzívne vzdelávanie. Ďalej je to posilnenie inovačného potenciálu Slovenska, a to najmä v progresívnych oblastiach, ako robotizácia, či elektromobilita. Taktiež prioritou by malo byť znižovanie regionálnych rozdielov a marginalizované skupiny, najmä rómske etnikum, ďalej skvalitnenie inštitúcií a zlepšenie podnikateľského prostredia, či dlhodobo udržateľné verejné financie.

Najkonkrétnejšie opatrenia sú podľa viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora v oblasti udržateľnosti verejných financií, kde je potrebné meniť celý dôchodkový systém, či výdavkové limity. V neposlednom rade je podľa neho veľmi dôležitá aj implementačná fáza reforiem. „Považujeme za dôležité, aby proces bol manažovaný ľuďmi, ktorí už majú skúsenosti,“ povedal Ódor.

Slovensko má jedinečnú šancu

Oživenie slovenskej ekonomiky v ďalších rokoch bude podľa Kažimíra pomalšie a časť nášho ekonomického potenciálu sa vďaka takejto kríze navždy stratí a bude potrebné riešiť náhradu. A práve na to by mal slúžiť plán obnovy. Plán obnovy je podľa Kažimíra reakciou na chýbajúcu architektúru menovej únie a upevnenie základov eurozóny. Slovensko má predbežne vyčlenených okolo 7,5 mld. eur a ešte ďalšie zdroje vo forme úverov. „Medzi reformami je jedinečná šanca posunúť sa vpred,“ skonštatoval Kažímír.

Guvernér centrálnej banky zároveň dodal, že Národná banka Slovenska nemá oficiálneho poradcu v tíme pri príprave dokumentu plánu obnovy. Zúčastňujú sa len bežných neformálnych rokovaní. Mieru rozpracovanosti materiálu musí posúdiť podľa Kažimíra samotný minister financií a podpredseda vlády, ktorý za to zodpovedá. „Je evidentne daná aj mierou konsenzu politických partnerov,“ doplnil Kažimír.