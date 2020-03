NBS: Slovenské hospodárstvo sa tento rok môže prepadnúť až o 10 %

Slovenskej ekonomike hrozí v tomto roku pre koronavírus prepad až do 10 %. Centrálna banka totiž v aktuálnej prognóze odhaduje, že slovenská otvorená a exportne orientovaná ekonomika v tomto roku pravdepodobne dočasne poklesne o 4,5 % s rizikom, že ju zintenzívňujúce sa spoločensko-ekonomické dopady pandémie môžu stlačiť až k 10-percentnému pádu. Recesia môže pritom podľa odhadov banky dočasne pripraviť o prácu 75 až 130 tisíc ľudí. Kalkulácie centrálnej banky však nazahŕňajú avizované vládne opatrenia, ktoré môžu tento dopad zmierniť.

NBS pripravila možné scenáre

Z dôvodu tohto extrémne rýchlo sa meniaceho prostredia doma aj v zahraničí pritom vymenila Národná banka Slovenska svoju štandardnú predikciu vývoja ekonomiky za možné scenáre. Tieto pracujú s predpokladom dvojmesačného výpadku najmä v sektore služieb doma a s rôznou mierou poklesu dopytu u obchodných partnerov Slovenska. Aktuálna situácia na finančných trhoch a u obchodných partnerov hovorí podľa centrálnej banky viac v prospech materializovania sa negatívnych rizík pre nasledujúce obdobie než tých pozitívnych.

„Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné a tak ako razantne prišlo, tak rázne by malo byť aj naše zotavenie sa,“ povedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Ako dodal, na zmiernenie dopadov už dnes centrálne banky prispievajú svojim dielom. „Každý z nás chce, aby bol ten tunel čo najkratší a boli sme z neho čím skôr vonku,“ tvrdí.

Centrálna banka koná

Za posledné dva týždne podľa Kažimíra Európska centrálna banka prijala sériu zásadných opatrení, ktoré majú pomôcť znížiť stres, paniku a zároveň chrániť stabilitu finančného sektora a tým chrániť ľudí. V súčasnej situácii je podľa neho dôležité konať rázne.

Pozitívnejšie vyhliadky má však centrálna banka už na záver tohto roka. Záverečné mesiace tohto roka by mali totiž odštartovať rekonvalescenciu a rok 2021 by mal byť rokom návratu práce, výroby a spotreby stratenej počas krízy. „Veríme, že predkrízovú úroveň ekonomika dosiahne už v priebehu budúceho roku,“ uvádza centrálna banka.