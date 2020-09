NBS začína s informačnou kampaňou na tému podnikových dlhopisov

Podnikové dlhopisy sú obľúbenou a často využívanou formou financovania sa firiem po celom svete. Firmy si od malých až po veľkých investorov touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov. Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) nedávno schválila tézy informačnej kampane k podnikovým dlhopisom. Jej súčasťou je aj informačná karta pre možných investorov, ktorá im má jednoduchým spôsobom napomôcť rozhodnúť sa, či do nich investovať, alebo nie.

Tento typ investície je Slovákmi čoraz obľúbenejší, o čom svedčí aj suma približne troch miliárd eur, ktorú malí investori takto investovali. Investičné rozhodnutie si však vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám, ktoré sú spojené s výhodami. „Je potrebné, aby sme aj prostredníctvom našej kampane možných investorov informovali ako o výhodách, tak o rizikách investovania,“ povedal guvernér centrálnej banky Peter Kažimír.

NBS nezodpovedá za finančnú situáciu emitenta

Tam, kde to vyžaduje regulácia, NBS schvaľuje prospekty k niektorým dlhopisom a zmenkám. Zodpovedá za formálne požiadavky, ako rozsah a či splnia to, čo majú. Prospekty sú informačné dokumenty, ktoré zo zákona obsahujú informácie ako napríklad jednotkovú cenu za jeden dlhopis, doba splatnosti, výnos a podobne. NBS však nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané, NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a doručil sľúbený výnos.

Úlohou centrálnej banky je podľa jej vyjadrení zabezpečiť, aby mali investori dostatočné a kvalitné informácie, aby vedeli riziká spojené s investíciou posúdiť a aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia alebo nie. Cieľom informačnej kampane je pomôcť Slovákom sa zorientovať pred investičným rozhodnutím.