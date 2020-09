Negatívny vplyv koronakrízy na domáce rozpočty pocítili až dve tretiny domácností

Aj napriek tomu, že koronakríza zatiaľ významne nezasiahla životnú úroveň Slovákov, negatívny vplyv na domáce rozpočty pocítili až dve tretiny domácností. Celkovo však Slováci hodnotia, že sa im životná úroveň zatiaľ dramaticky nezmenila, avšak ani v najbližšom horizonte neočakávajú zlepšenie či zmenu. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Partners. Ľudia a rodiny, ktoré boli finančne pripravené na krízu, ju znášajú omnoho lepšie, až bez problémov.

Prieskum zároveň ukázal, že Slováci sú opatrnejší v nákupoch. Tvrdí to 60 % opýtaných, pričom z nich až 9 z 10 menej nakupujú nepotravinové položky. Približne polovica z nich odložila plánované nákupy do domácností, znížila výdavky na potraviny a prehodnotila investície do nákupu či rekonštrukcie bytu či domu.

Nižší príjem

Viac ako dve pätiny opýtaných pocítili zníženie príjmu. Tretina Slovákov tvrdí, že sa im zvýšili výdavky na domácnosť, s ktorými nepočítali. Ako dôvod označili fakt, že boli a stále sú rodiny viac doma, alebo ľudia pracujú z domu. Približne 70 % domácností, ktorým sa zvýšili výdavky, ich vynaložilo na zabezpečenia bežného chodu domácnosti a výdavky na ochranu zdravia. Pätina takýchto domácností uviedla nárast výdavkov súvisiacich s domácou školou, prácou z domu, do športových položiek či na online zábavu.

Až takmer tretina respondentov deklarovala, že museli siahnuť na finančné produkty v bankách. Väčšina z týchto respondentov (81 %) musela siahnuť na úspory v banke, ktoré mali či už na bežnom, alebo sporiacom účte. Necelá pätina opýtaných požiadala o odklad splátky hypotéky, viac ako desatina o odklad splátky spotrebného úveru a 8 % o odklad lízingu.

Absencia rezervy

Slabé finančné stránky, ktoré korona ešte viac odkryla alebo oslabila, sú nedostatočný prehľad o príjmoch a výdavkoch domácnosti, odkladanie splátok úverov, aj keď to nebolo nevyhnutné, prečerpávanie kreditných kariet a ich nesplácanie, ako aj nevyužívanie investičných príležitostí. „Najvypuklejším problémom sa ukázala takmer úplná absencia finančnej rezervy Slovákov,“ vymenúva finančné nedostatky odborníčka na financie z Partners Group SK Andrea Straková. Medzi silné finančné stránky zaradila disciplínu a promptné reagovanie na vzniknutú situáciu.