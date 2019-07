Nepodceňujte cestovné poistenie na dovolenke v zahraničí

Rozsah krytia, či doplnkových služieb sa dosť výrazne líši a v konečnom dôsledku môžu mať rozhodujúci vplyv na prípadné plnenie poistnej udalosti.

Leto je v plnom prúde, je čas dovoleniek a finanční odborníci pripomínajú dôležitosť cestovného poistenia. Podcenenie cestovného poistenia pri ceste do zahraničia môže mať nielen zdravotné, ale aj finančné dopady. Úhrada za ošetrenie alebo hospitalizáciu v zahraničí sa môže vyšplhať do desiatok tisíc eur. „Nie je však cestovné poistenie ako cestovné poistenie. Rozsah krytia či doplnkových služieb sa dosť výrazne líši a v konečnom dôsledku môže mať rozhodujúci vplyv na prípadné plnenie poistnej udalosti,“ konštatoval konateľ sprostredkovateľskej spoločnosti Alfa Life Richard Bartík.

Klienti by podľa Bartíka nemali zabúdať na pripoistenie chronických ochorení. Poisťovňa v tomto prípade prevezme náklady na neodkladné ošetrenie a liečenie v zahraničí, ktoré súvisia s chronickým ochorením. Prínosom sú aj asistenčné služby. „Na hotline sú vám k dispozícii 24 hodín denne a sú pripravení poradiť vám v akejkoľvek situácii, ktorá môže v súvislosti s vašou cestou alebo pobytom v zahraničí nastať,“ skonštatoval Bartík.

Poistenie zodpovednosti sa oplatí

Dôležité je aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas cesty, ktoré sa vzťahuje na škodu na zdraví alebo na majetku, ktorú klient spôsobí tretej osobe pri bežných činnostiach. O tom, že sa toto poistenie skutočne oplatí uzatvoriť, hovorí aj jeden z mnohých prípadov poisťovne. „Dieťa pri nestráženej hre so skleneným pohárom začalo obrubou kresliť na sklenenú výplň hotelového balkóna v Thajsku, pričom túto výplň poškodilo. Náklady na jej výmenu sa vyšplhali až do výšky 700 eur. Toto poškodenie sme hradili práve z poistenia zodpovednosti,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ odboru poistných udalostí majetku poisťovne Generali Marek Molda.

Bartík odporúča aj pripoistenie storna cesty. S týmto pripoistením sa klient nemusí obávať nečakaného zrušenia dovolenky či cesty. Vymerané storno poplatky uhradí poisťovňa. Bartík odporúča aj pripoistenie asistencie k automobilu. Zahŕňa opravu na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, informačné služby, náhradné ubytovanie alebo náhradnú dopravu, repatriáciu vozidla a vyzdvihnutie vozidla. Pripoistiť si je možné aj domáce zvieratko. Zahŕňa poistenie zdravotnej asistencie domáceho maznáčika a technickej asistencie. Klienti by nemali zabúdať ani na pripoistenie ochrany domácnosti v čase pobytu v zahraničí. Týka sa to zásahu inštalatéra, sklenára, elektrikára a podobne.

Pozor na rizikové športy

Dôležité je podľa Bartíka aj pripoistenie rizikových športov ako napríklad skialpinizmus, vodný paragliding, windsurfing a iné. Klasické turistické poistenie liečebných nákladov v cene približne dve eurá na deň sa totiž podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika vzťahuje len na turistiku a rekreačný šport. Avšak v žiadnom prípade nekryje aktivity ako kitesurfing či prípady zranení pri jazde na požičanom vodnom skútri.

„Turistické poistenie nepokryje dokonca ani zranenia pri jazde na ‚banáne‘, ktorá sa na prvý pohľad zdá ako bezbranná zábavka na mori. Tieto aktivity patria do vyššieho balíka, ktorý kryje takzvané rizikové športy,“ povedal pre agentúru SITA Búlik. Jeho cena je podľa Búlika približne dvojnásobná v porovnaní so základným poistením.

Poistenie batožiny

Aj stratená, poškodená alebo ukradnutá batožina môže navýšiť náklady na dovolenku o stovky eur. „Naša asistenčná spoločnosť Europ Assistance eviduje ročne približne 430 prípadov stratenej alebo poškodenej batožiny. Priemerná výška nákladov, ktoré vlani vznikli klientom v súvislosti s kúpou nového kufra alebo so zakúpením nevyhnutných vecí potrebných do času, kým sa k svojej stratenej batožine dostali, dosiahla 230 eur,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Slovenská sporiteľňa odporúča v lete na dovolenke klientom využiť cestovné poistenie k platobnej karte, prípadne jej nové moderné poistenie osobných vecí a karty, ktoré platí aj v zahraničí. Ako skonštatovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková, cestovné poistenie ku karte má viaceré výhody. Jedným z nich je to, že poistenie platí počas celého roka a klient sa tak nemusí viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia.