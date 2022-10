Neschválený rozpočet bude dôvodom na rozpočtové provizórium, podľa Matoviča to bude veľmi ťažké

Neschválený rozpočet bude dôvodom na rozpočtové provizórium. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Podľa jeho slov by neschválenie rozpočtu však nebolo dôvodom na jeho demisiu.

„Bude to veľmi ťažké, ale viem si predstaviť zvládnuť aj túto situáciu. No bude to však mimoriadna zlomyseľnosť zo strany politikov strany odborníkov, ktorí by niečo takéto Slovensku dopriali,“ povedal Matovič.

Zároveň doplnil, že budú robiť všetko preto, aby našli 76 hlasov v parlamente. Zákonný termín na prerokovanie budúcoročného štátneho rozpočtu je do 15. októbra.