Nespoľahliví platcovia DPH boli na Slovensku aj prvé mesiace tohto roka, najviac ich je v Lučenci či Bratislave

Slovensko eviduje za prvé tri mesiace tohto roka 5 649 nespoľahlivých platcov dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o subjekty, ktoré do štátnej kasy v povinnej lehote neuhradili DPH. Je to jedno z najvyšších čísiel za posledné obdobie. V tlačovej správe to uviedla poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet.

„Je to druhý najvyšší kvartálny počet nespoľahlivých platcov DPH od roku 2014. Vyšší bol len v minulom roku, presnejšie v prvom kvartáli 2021, “ uviedla analytička spoločnosti Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Vtedy štát podľa nej registroval dovedna 7 128 takýchto subjektov, čo bolo pripisované kríze spojenej s pandémiou koronavírusu.

Pokles nespoľahlivých subjektov

Aj napriek vysokým číslam je v tomto roku vidieť pokles v počte nespoľahlivých subjektov. Medziročne ich počet poklesol o 1 479 subjektov.

„Rozhodujúcim faktorom, či čísla budú ďalej klesať, je aktuálna situácia na Ukrajine, inflácia a predpokladaný pokles svetového obchodu, čo môže negatívne ovplyvniť podnikanie a situáciu vo firmách,“ dopĺňa Štěpánová.

Najviac neplatičov je v Poltári či Galante

Najčastejšie sa medzi nespoľahlivých platcov DPH v prvých troch mesiacoch zaradili spoločnosti s ručením obmedzeným, živnostníci a akciové spoločnosti. Najvyšší percentuálny podiel neplatičov DPH k celkovému počtu firiem majú mestá Lučenec, Poltár, Senica, Galanta a Bratislava III.

Drvivý náskok má celý Trnavský kraj. Podľa údajov Dun& Bradstreet v ňom podnikajú cez 3 percentá spoločností, ktoré si neplnia svoju zákonnú povinnosť v oblasti DPH.

Najviac podnikov, ktoré sa oneskorili v platbách štátu, je tých, ktorých tržby sa pohybujú v rozmedzí od 0 do jedného milióna eur, pričom najčastejšie podnikajú v oblasti nákladnej cestnej dopravy, v ostatných pomocných obchodných činnostiach a v poradenských službách v oblasti podnikania a riadenia.