Niektoré zmeny v druhom pilieri predstavujú riziko, ohrozia stabilitu správcovských spoločností a sporiteľov pripravia o peniaze

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) žiada zaviesť automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s právom aj z druhého piliera vystúpiť.

Upozorňuje na to, že toto opatrenie bolo súčasťou návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme, či viacerých strategických dokumentov riešiacich udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku.

Posunutie účinnosti zákona

„Máme za to, že by malo byť neoddeliteľnou súčasťou fungujúceho dvojpilierového dôchodkového zabezpečenia,“ uviedla asociácia v zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Správcovia penzijných úspor tiež požadujú posunúť účinnosť ustanovení, ktoré zavádzajú novú predvolenú investičnú stratégiu, z 1. januára budúceho roka na 1. júl budúceho roka.

„Vzhľadom na to, že pôjde o zmenu, ktorá si vyžiada od dôchodkových spoločností výrazné zmeny, či už v oblasti úprav informačných systémov, alebo zmluvnej dokumentácie a podobne, navrhujeme, aby sa účinnosť ustanovení zavádzajúcich novú predvolenú investičnú stratégiu posunula o pol roka,“ odkázali rezortu práce a sociálnych vecí.

Nízke zhodnotenie úspor

Začiatok povinných presunov majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii z negarantovaných fondov do dlhopisového fondu ADSS žiada posunúť z navrhovaných 45 rokov na 52 rokov sporiteľa.

Upozorňuje na to, že v porovnaní s aktuálnou právnou úpravou by sa úspory začali do dlhopisového fondu presúvať o sedem rokov skôr.

Zároveň sa má pritom sporiaci horizont v starobnom dôchodkovom sporení predĺžiť sporiteľom o 10 rokov. „Aspoň časť majetku v dlhopisoch tak budú mať sporitelia viac ako polovicu svojej účasti v druhom pilieri, niektorí aj 30 rokov. Z nášho pohľadu ide o zbytočne dlhé obdobie, ktoré môže sporiteľom znížiť ich potenciálnu nasporenú sumu a tým aj budúce dôchodky, keďže prichádzajú o možnosť vyššieho zhodnotenia v akciových alebo indexových fondoch,“ zdôrazňuje ADSS.

Asociácia tiež žiada naďalej ponechať poplatok za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde, avšak vo výške maximálne 50 % z odplaty za zhodnotenie aktívne spravovaných fondov.

„Odplata za zhodnotenie tvorí v priemere najvyšší príjem DSS, pričom odplaty za zhodnotenie v pasívne spravovanom fonde tvoria významnú časť týchto príjmov,“ uviedla.

Znižovanie poplatkov za účet

Zásadný výpadok príjmov pre dôchodkové spoločnosti môže do budúcnosti ohroziť ich stabilitu, tvrdí asociácia. ADSS tiež žiada zachovať poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu.

„Navrhujeme jeho postupné zníženie o 0,1 % ročne na cieľovú úroveň 0,5 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb v roku 2028,“ žiada asociácia. Poplatok za vedenie účtu sporiteľa v súčasnosti dosahuje 1 % z príspevkov, ktoré mu prídu na jeho účet.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri vo veku do 54 rokov, ktorí od roku 2013 neurobili žiadny aktívny úkon a ich penzijné úspory sú uložené v garantovaných fondoch, sa majú od budúceho roka presúvať z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných fondov.

Týkať sa to má 567-tisíc sporiteľov, ktorí majú na svojich dôchodkových účtoch spolu 3,3 miliardy eur. Sporiteľ však bude mať dva mesiace na rozhodnutie o tom, že s týmto krokom nesúhlasí.

Suma 3,3 miliardy eur by sa mala presúvať z garantovaných do negarantovaných fondov približne dva roky. Všetkým ostatným 1,1 milióna sporiteľom zašlú dôchodkové správcovské spoločnosti do konca februára budúceho roka informáciu o tom, že si na penziu nesporia v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Penzijné spoločnosti ich budú informovať o tom, že vzhľadom na svoj vek svoje úspory investujú príliš konzervatívne alebo príliš rizikovo. Sporiteľ sa bude môcť rozhodnúť, či chce alebo nechce využívať predvolenú investičnú stratégiu.

Mladí ľudi v druhom pilieri

Na mladých ľudí, ktorí vstúpia do druhého piliera, sa bude automaticky vzťahovať predvolená investičná stratégia na báze životného cyklu sporiteľa.

Z tejto stratégie sa však sporiteľ bude môcť vyviazať. Ak bude mať sporiteľ do 45 rokov, všetky jeho dôchodkové úspory má jeho dôchodková spoločnosť investovať v negarantovanom akciovom alebo indexovom fonde.

Od veku 45 rokov sa majú jeho penzijné úspory postupne presúvať do garantovaných dlhopisových fondov. Má ísť o 12,5 percenta z objemu úspor, ktoré sa majú presúvať do garantovaných fondov každé tri roky.

Rezort práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zrušiť poplatky za vedenie účtov sporiteľov, ako aj poplatky za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.