O okamžité platby je záujem, zatiaľ však fungujú iba medzi tromi najväčšími bankami

Slováci na službu okamžitých platieb z banky do banky do niekoľkých sekúnd bez ohľadu na konkurenciu čakali niekoľko rokov.

Po ich úspešnom zavedení od začiatku februára zožala vysoký záujem. Tieto platby fungujú zatiaľ iba medzi bankami, ktoré sa rozhodli službu podporiť.

Je to trojica najväčších bánk, teda Slovenská sporiteľňa, Tatra banka spoločne s Raiffeisen bankou a VÚB banka.

Obrovský záujem klientov hneď po spustení

Aby služba fungovala, spotrebiteľ musí byť klientom jednej z týchto bánk a zároveň posielané peniaze musia smerovať do jednej z týchto bánk.

Klienti Tatra banky začali okamžité platby využívať hneď od spustenia. V prvý deň poslali alebo prijali takmer 35 -tisíc okamžitých platieb. „Na druhý deň sa tieto počty ešte zvýšili na 40-tisíc,“ skonštatovala hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

V Slovenskej sporiteľni zaznamenali po polnoci po 31. januári stovky platieb a počas prvých 12 hodín fungovania klienti zrealizovali 17-tisíc okamžitých platieb. „Za celý prvý deň to napokon bolo až 60-tisíc okamžitých platieb, z toho 44-tisíc odoslaných a 16-tisíc prijatých,“ povedal pre agentúru SITA PR špecialita Slovenskej sporiteľne Michal Kopecký.

Okamžité platby aj do zahraničia

Okamžité platby tvoria vo VÚB banke 18 % podiel zo všetkých SEPA platieb. Až 81 % klientov VÚB poslalo okamžitú platbu cez mobilnú aplikáciu, 18 % cez internetbanking a zvyšok cez pobočku a korporátne online bankovníctvo.

„Od 1. februára najviac okamžitých platieb smerovalo na Slovensko, ďalej do Holandska a Rakúska. Najviac platieb prišlo zo slovenských bánk, nasledovalo Belgicko, Nemecko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko,“ doplnil hovorca VÚB banky Dominik Miša.

Okamžité platby prinášajú ľuďom možnosť posielať a prijímať peniaze do pár sekúnd. No aby okamžité platby dávali klientom zmysel a boli užitočné, je dôležité, aby sa do nich zapojilo čo najviac bánk na Slovensku. V budúcnosti by sa mali pridať aj ďalšie banky, no o konkrétnych termínoch nechceli hovoriť. Schéma okamžitých platieb je dobrovoľná.

Maximálnu sumu si môžu určiť banky

Maximálna výška okamžitej platby je v zmysle pravidiel SEPA 100-tisíc eur. Banky si však môžu individuálne určiť ako maximum nižšiu sumu.

V Slovenskej sporiteľni pri platbách cez Georgea, ktorý je určený fyzickým osobám, platí denný limit 5 000 eur, čo je zároveň aj limit na jednu platbu. „Túto výšku nie je možné meniť,“ povedal Kopecký. Firmy a podnikatelia využívajúci biznis službu majú prednastavený denný limit 50-tisíc eur a môžu si ho upraviť podľa vlastných potrieb.

Simona Miklošovičová z Tatra banky uviedla, že k tejto novinke pristupujú obozretne, nakoľko sa platby vykonávajú skutočne rýchlo. Výšku maximálnych limitov v mobilnej aplikácii Tatra banky a Internet bankingu sa rozhodli zvyšovať postupne.

„V súlade s touto avizovanou stratégiou upravujeme uvádzajúci limit 500 eur od 8. februára 2022 na limit 3 000 eur. Firemní klienti využívajúci aplikáciu Business Banking môžu od 1. februára zasielať okamžité platby vo výške 100 000 eur na jednu platbu aj v prípade, že ide o hromadné príkazy,“ uzavrela pre agentúru SITA Miklošovičová.