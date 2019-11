Objem hotovostných platieb na Slovensku podľa Kamenického stále dominuje

Objem hotovostných platieb na Slovensku stále dominuje. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal minister financií Ladislav Kamenický, ich podiel je na úrovni 60 %. No v porovnaní s priemerom Európskej únie je Slovensko na tom lepšie, keďže európsky priemer objemu hotovostných platieb predstavuje 80 %. Príkladom by podľa neho mohli byť severské krajiny. Napríklad vo Švédsku je len 20 % platieb uskutočňovaných hotovostne.

Pri príležitosti konferencie Dňa bez hotovosti, ktorú zorganizovalo Združenie pre platobné karty, Kamenický ďalej povedal, že ľudia by mali používať platobné karty na potlačenie sivej ekonomiky, ktorej podiel je na Slovensku stále vysoký. Slovensko je malá krajina, avšak podľa Kamenického dôležitá pre vývoj technológií v rámci kartového biznisu. Slovensko je v mnohom lídrom v rámci inovácií v oblasti platieb. Napríklad v zavedení bezkontaktnej technológie Slovensko podľa Kamenického predbehlo USA.

Bezhotovostné platby sa rozvíjajú

Ako pokračoval poslanec európskeho parlamentu Ivan Štefanec, bezhotovostné platby sa úspešne rozvíjajú. Sú podľa neho nielen bezpečnejšie, ale aj lacnejšie z celospoločenského hľadiska. Veľa ľudí si svoju hotovosť necháva doma. Podľa Štefanca je to asi 40 % Slovákov, pričom v tomto v EÚ dominujeme. Je to podľa neho možno spôsobené aj tým, že ľudia nedôverujú finančných inštitúciám a bankám. „Na to by sme sa mali zamerať z hľadiska finančného vzdelávania,“ skonštatoval Štefanec. Doba „kešu“, ktorá kedysi prevládala na Slovensku, nikomu podľa Štefanca nepomohla, pretože bola dobou početných daňových únikov.

Podľa predsedu Združenia pre bankové karty Milana Bednára v poslednom období rezonuje téma mobilných platieb. Pred rokom niektorí klienti netušili, že sú na slovensku dostupné mobilné platby prostredníctvom Google Pay, hoci túto službu mali banky už niekoľko mesiacov zavedenú. A v tomto roku, kedy sa zaviedla na Slovensku služba Apple Pay, tak sa podľa Bednára spustila platobná revolúcia. Odhadom je asi 200 tisíc bankových klientov, ktorí platia mobilom alebo hodinkami.

Napredovanie mobilných platieb

Nárast bezhotovostných transakcií ide na úkor hotovosti. Ľudia začali podľa Bednára platiť už aj malé sumy kartou alebo mobilom, ktoré predtým platili výlučne v hotovosti. Každá nová technológia potrebuje podľa neho istý čas na zabehnutie. Bezkontaktnej technológii trvalo podľa Bednára zhruba deväť rokov, kedy bolo cez 50 % platieb bezkontaktných. „Do štyroch až piatich rokov by aj mobilné platby mohli takúto magickú hranicu zdolať,“ dodal Bednár.

Na Slovensku je však stále problém so zavádzaním platobných terminálov. Nie je samozrejmosťou, že ak sa niekto rozhodne platiť kartou, že mu to bude umožnené. Ministerstvo financií SR podľa Kamenického rokovalo s kartovými spoločnosťami a práve od nich je iniciatíva, že by dotovali niektoré platobné terminály, aby sa bezhotovostné platby rozširovali a aby sa ich zavádzanie predajcom aj oplatilo. „Pripravujeme vznik pracovnej skupiny, ktorá by mala podporovať sieť platobných terminálov na Slovensku,“ doplnil Bednár.