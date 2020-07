Objem investícií do nehnuteľností by mohol v tomto roku podľa CBRE prekonať vlaňajšie čísla

Investičná aktivita v tomto roku by mohla prekonať, v prípade priaznivého vývoja na trhu, aj objem investícií z roku 2019, ktoré sa vyšplhali až na 641 mil. eur. Očakávajú to odborníci z realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Dôvodom je podľa nich stále dostatočná likvidita investorov, ktorí majú naďalej záujem investovať na Slovensku. Predpokladá sa, že objem investícií bude aj naďalej poháňaný transakciami v oblasti kancelárskych nehnuteľností, hneď za nimi by nasledovali priemyselné nehnuteľnosti.

Uvedené sektory zostávajú podľa CBRE pre investorov atraktívne, a to hlavne z dôvodu vyššej miery návratnosti v porovnaní s okolitými krajinami ako je Česká republika alebo Poľsko, ale aj lepšej odolnosti voči výkyvom na trhu. Navyše, na trhu sa môžu objaviť aj transakcie s výraznou zľavou či transakcie typu predaj a spätný prenájom, čím sa môže celkový objem transakcií na Slovensku zvýšiť. Najväčší vplyv na ďalšie transakcie na slovenskom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami bude mať podľa CBRE práve spôsob a rýchlosť oživenia našej, európskej aj globálnej ekonomiky.

Prvý polrok je zatiaľ rastový

Celkový objem investícií do nehnuteľností na Slovensku sa v prvom polroku vyšplhal na 432 mil. eur pri medziročnom náraste o 66 %. Opäť dominovali hlavne kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti, za nimi nasledoval segment maloobchodu. Aj napriek situácii spojenej so šírením koronavírusu vykazuje slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami za prvý polrok tohto roku silnú výkonnosť a objem transakcií za toto obdobie prekročil všetky očakávania.

Podľa obchodného riaditeľa CBRE Slovensko Ľubora Procházku to súvisí s tým, že viacero transakcií začalo ešte počas minulého roka, no uzavreté boli začiatkom tohto roka. „Po vypuknutí situácie spojenej so šírením koronavírusu bol záujem investorov o realitné projekty logicky o čosi menší, ale neustále pretrváva,“ uviedol Procházka. Preventívne spomalenie stavebných procesov počas tohto obdobia však môže oneskoriť dokončenie výstavby niektorých projektov.