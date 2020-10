Objem úverov amerických spotrebiteľov v auguste klesol

Objem úverov, ktoré si vzali americkí spotrebitelia, v auguste klesol. Americký Federálny rezervný systém (Fed) informoval, že celkový objem pôžičiek sa znížil o 7,2 miliardy dolárov po júlovom raste o 14,7 miliardy dolárov. Bol to prvý pokles celkového objemu spotrebiteľských úverov od mája, keď sa ekonomika USA takmer zastavila pre obmedzenia spôsobené pandémiou koronavírusu.

Dôvodom celkového zníženia úverov amerických spotrebiteľov v auguste bolo to, že sa o 9,4 miliardy dolárov zmenšili pôžičky v kategórii, do ktorej patria úvery prostredníctvom kreditných kariet. Od marca to bol už šiesty mesačný pokles v tejto kategórii. Úvery v kategórii zahrňujúcej pôžičky na nákup áut a študentské úvery v auguste v USA stúpli o 2,2 miliardy dolárov. Bol to štvrtý rast v rade od aprílového oslabenia o 5,6 miliardy dolárov.

Ekonómovia v nadchádzajúcich mesiacoch očakávajú obnovenie rastu úverov prostredníctvom kreditných kariet, ale zvyšovanie podľa nich bude pravdepodobne obmedzené. „Miernejší rast spotrebiteľských výdavkov, zvýšené sporenie a prísne normy pre požičiavanie budú obmedzovať,“ potenciál pre rast úverov prostredníctvom kreditných kariet, uviedol Oren Klachkin, ekonóm spoločnosti Oxford Economics.

(1 EUR = 1,177 USD)