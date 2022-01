Obľúbenosť bezkontaktných platieb medzi Slovákmi narastá, pričom prvenstvo si stále držia platobné karty

Obľúbenosť bezkontaktných platieb medzi Slovákmi narastá. Ako pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný, na Slovensku sa takmer 60 % platieb uskutoční bezhotovostne. Mohli by to byť podľa neho tri štvrtiny platieb, ak by zákazníci nenarazili na obchodníka, ktorý neakceptuje platobné karty.

Dokonca viac ako polovica Slovákov platí podľa Čarného platobnou kartou aj v prípade, že majú pri sebe dostatok hotovosti. Tú si totiž podľa neho odkladajú pre prípad, že by natrafili na obchodníka, ktorý neprijíma bezhotovostné platby.