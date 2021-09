Obmedzenie obehu najmenších euromincí by podľa Kamenického nemalo mať za následok zvyšovanie cien tovarov

Ceny potravín sa neustále zvyšujú a veľkú časť zodpovednosti majú v rukách reťazce. V piatok v rámci rozpravy k návrhu novely zákona o cenách to uviedol exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Sami obchodníci si tvoria ceny tovarov

So zákonom, ktorý obmedzí obeh jednocentových a dvojcentových mincí, nemá problém, no je potrebné, aby sa táto transformácia nezneužívala. Pretože podľa Kamenického si sami obchodníci tvoria ceny tovarov a ceny potravín sa zvyšujú aj bez toho. A obchodníci podľa neho veľmi radi využijú každú príležitosť, aby zvýšili svoje marže.

Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Suju by sa mali zaviesť nejaké páky na to, aby zaokrúhľovanie obchodníci nezneužívali. „No zákon ako taký je potrebné schváliť,“ poznamenal Suja.

Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet za stranu SaS Marián Viskupič však uviedol, že nie je dôvod na to, aby ceny potravín rástli pre zaokrúhľovanie najmenších eurocentov. Obchodníci zvyšujú podľa neho ceny vtedy, keď im stúpajú náklady. A aj výmena centov je pre nich náklad, ktorý prijatím zákona už nebude. „Aj týmto krokom znížime tlak na zvyšovanie cien tovarov,“ povedal Viskupič.

Ceny potravín prudko rastú

Kamenický na záver zopakoval, že so zákonom nemá problém, no štát by mal začať kontrolovať jednotkové ceny potravín, aby sa prípadné zdražovanie dalo v budúcnosti skontrolovať.

„Aké sú dnes jednotkové ceny a aké budú po prijatí zákona,“ doplnil Kamenický. Ceny potravín nám totiž podľa neho prudko rastú. „Tieto nárasty musíme zastaviť a veľkú časť tejto zodpovednosti majú v rukách reťazce a štát ich musí kontrolovať,“ povedal Kamenický.

Zmeny v zákone o cenách majú na Slovensku obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho. Pri platbe do 5 eurocentov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 eurocentov.

Ak je však výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura. Ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti.