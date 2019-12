Obyvatelia Trnavy chcú zastaviť zvyšovanie daní v meste internetovou petíciou

Internetovú petíciu proti výraznému zvýšeniu dane z nehnuteľnosti v Trnave podporilo za jeden deň viac ako tisíc ľudí. Iniciovala ju podnikateľka Milena Bobeková s apelom na poslancov, aby hľadali také riešenia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností v meste.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave zvýšilo sadzby dane z nehnuteľnosti v utorok, všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Podľa primátora Trnavy Petra Bročku je z časového hľadiska len veľmi málo pravdepodobné, že by sa mestskí poslanci internetovou petíciou do konca roka zaoberali. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva by malo byť až vo februári.

Zvýšenie daní

„Nespochybňujem nikoho petičné právo, odporúčam však vždy si dať pozor na to, či akákoľvek petícia spĺňa aj všetky formálne náležitosti, aby mohla byť vybavená podľa zákona,“ povedal Bročka.

Trnavskí poslanci schválili v utorok zvýšenie dane za byty z 35 centov na jedno euro za meter štvorcový, za priestory na podnikanie z 3,50 na 5 eur za meter štvorcový a miernejšie išli hore aj niektoré ďalšie sadzby.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia s vyššími daňami Trnava zverejnila obvyklým spôsobom, obyvatelia ho mohli v stanovenom termíne pripomienkovať.

Návrh úpravy

Autorka petície Milena Bobeková žiada, aby sadzby dane „kopírovali realitu a pomery v meste Trnava“. Navrhuje, aby bola daň v prípade bytov zvýšená na 50 centov a v prípade priestorov na podnikanie na štyri eurá.

Trnava má podľa nej jednu z najvyšších sadzieb dane z nehnuteľnosti na Slovensku, čo bude mať sekundárny dopad na odradenie potencionálnych investorov, ktorí by chceli v meste pôsobiť.

Mestské zastupiteľstvo pri rokovaní o všeobecne záväznom nariadení návrh poslanca Eduarda Guniša na miernejšie zvýšenie daní odmietlo. Trnava chce zvýšením tejto dane získať na budúci rok do rozpočtu o 3,7 milióna eur viac ako v tomto roku.