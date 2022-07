Od budúceho roka si ľudia s najnižšími zárobkami polepšia, minimálna mzda vzrastie o viac ako 50 eur (video)

aktualizované 14. júla 10:17

Odborári a zamestnávatelia sa dohodli na tom, že sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok zvýši zo súčasných 646 eur na 700 eur. Na tlačovej besede to uviedol viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.

Zvyšovanie miezd v čase vysokej inflácie

Ide o historicky prvú dohodu zamestnávateľov a odborárov na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Vláda by už do výšky minimálnej mzdy na rok 2023 nemala zasahovať, keďže podľa zákona o minimálnej mzde kabinet dohodu sociálnych partnerov na sume minimálnej mzdy rešpektuje.

Ak by sa odborári so zamestnávateľmi na zvýšení najnižších hrubých zárobkov nedohodli, minimálna mzda by podľa zákonného automatu budúci rok tvorila 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok, teda stúpla by na 691 eur.

„Je to v situácii, keď sa hospodárstvo Slovenska nevyvíja ideálne,“ povedal viceprezident RÚZ. Spomenul vysokú infláciu a vojnu na Ukrajine. Zamestnávateľom podľa jeho slov nie je ľahostajné, v akej situácii sú rodiny na Slovensku.

Zvýšenie minimálnych zárobkov o 54 eur je podľa neho najvyšším zvýšením minimálnej mzdy od vzniku Slovenskej republiky.

Podniky zápasia o prežitie

Mnohé podniky sú pritom podľa Špirka v existenčných problémoch a slovenská ekonomika sa musí pripraviť na hroziacu recesiu.

Minimálna mzda na Slovensku za posledných päť rokov podľa neho stúpala 10-krát rýchlejšie ako produktivita práce. „Bol by som rád, keby naša dohoda bola pozitívnym príkladov pre slovenských politikov,“ dodal.

„Dohodli sme sa na vyššej minimálnej mzde, ako ukladá zákon,“ povedala prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová.

Upozornila na to, že vláda musí ich dohodu so zamestnávateľmi rešpektovať. Vyzdvihla, že ide o historicky prvú dohodu so zamestnávateľmi na sume minimálnych hrubých zárobkov.

„Je to rozhodnutie bez akýchkoľvek politických nánosov alebo vplyvov,“ povedala. Priznala, že mesačná suma 700 eur je pre mnohých zamestnancov veľmi nízka. Minimálna mzda na Slovensku totiž podľa nej patrí medzi najnižšie v Európskej únii.

Zvyšovanie úrokových sadzieb

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka tvrdí, že spoločná dohoda je prejavom „obrovskej zodpovednosti všetkých sociálnych partnerov“.

Upozornil na to, že rast miezd síce nepokryje infláciu, ale s infláciou sa podľa neho nebojuje zvyšovaním platov, ale zvyšovaním úrokových sadzieb.

Minimálna hrubá mesačná mzda na Slovensku od začiatku tohto roka stúpla o 23 eur na 646 eur. Keďže vláda sa so zamestnávateľmi a odborármi vlani na sume najnižších zárobkov na tento rok nedohodla, uplatnil sa zákonný automat, podľa ktorého minimálna mzda tvorí 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.