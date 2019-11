Odborníci radia nezadlžovať sa pre vianočné sviatky, dobré je na ne myslieť už vopred

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami odborníci na financie radia, aby sa Slováci pre Vianoce nezadlžovali. Ako skonštatovala analytička z Finančného kompasu Iveta Hudáková, finančné spoločnosti s blížiacimi sa sviatkami lákajú klientov na zdanlivo výhodné pôžičky. Odborník na osobné financie z Partners Group SK Peter Gurecka zase hovorí, že väčšina ľudí nepovažuje kreditnú kartu a povolené prečerpanie za úver. Avšak aj za tieto služby banky skrývajú poplatky a vysoké úroky.

Ako pre agentúru SITA povedala riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová, ľudia pred Vianocami často panikária a pod vplyvom emócií nepremyslene robia unáhlené rozhodnutia, ktoré ich neskôr môžu mrzieť. Týka sa to hlavne nakupovania formou splátkového predaja. „Predajcovia vedia ľudí veľmi rýchlo namotivovať, aby nakúpili darčeky, napríklad väčšiu elektroniku, aj na splátky. Niekde ponúkajú možnosť začať splácať splátky až o tri mesiace, alebo dávajú ponuky na splátkový kalendár bez navýšenia, čo znie veľmi lákavo. No až po Vianociach si človek väčšinou uvedomí, že napríklad plánoval rekonštrukciu bývania a zrazu mu financie na to nevychádzajú,“ uviedla Šablová.

Záujem o pôžičky pred sviatkami klesol

Z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Partners Group SK, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra Focus, vyplynulo, že len málo ľudí si plánuje na sviatky požičať. V aktuálnom prieskume sa tak podľa sociológa z agentúry Focus Martina Slosiarika vyjadrilo len 5 % respondentov. V porovnaní s prieskumom z roku 2015 je to pokles, keďže vtedy deklarovalo záujem nákupu darčekov na úver 10 % opýtaných. Jediný dlh, ktorý je viac-menej podľa Gurecku nevyhnutný, je úver na bývanie. Pri súčasných cenách nehnuteľností bežný Slovák sa ani nemá ako inak podľa neho dostať k bývaniu.

Väčšina Slovákov sa podľa výsledkov prieskumu pripravuje na Vianoce na poslednú chvíľu. Vianočné darčeky nakupuje 90 % Slovákov v posledných dvoch mesiacoch. Dokonca takmer polovica Slovákov si necháva nákupy na posledné dva týždne. Z prieskumu tiež vyplynulo, že v priemere plánujú Slováci minúť tento rok na nákup vianočných darčekov takmer dvesto eur. V porovnaní s prieskumom z roku 2015 je to nárast o viac ako 60 eur.

Hoci ostáva do Vianoc už len niekoľko týždňov, podľa Gurecku sa dá na výdavky pripraviť. Najdôležitejšie je podľa neho stanoviť si rozpočet a hornú hranicu, ktorú minú. Ďalšou radou je plánovanie s finančnou rezervou po Vianociach. V neposlednom rade je tiež dobré podľa Gurecku plánovať už v súčasnosti budúcoročné Vianoce a odkladať si každý mesiac časť svojho príjmu.

Na sviatky je dobré myslieť už vopred

Ako pre agentúru SITA povedala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, na výdavky spojené s Vianocami je dobré myslieť vopred. Ideálne je odkladať si na ne peniaze priebežne. V tomto predvianočnom období sú ľudia podľa Gálikovej vystavovaní rôznym úverovým ponukám, avšak tu treba pristupovať zodpovedne, aby sa Vianoce zbytočne nepredražili. „Počas vianočných nákupov nám môžu pomôcť automatické sporenia, ktoré zaokrúhľujú naše platby kartou, rozdiel posielajú na sporiaci účet a úročia. Po sviatkoch budeme príjemne prekvapení, že sme si popri platení výdavkov aj niečo ušetrili,“ dodala Gáliková.

Aj Šablová konštatuje, že na vianočné nákupy sa dá pripraviť aj bez zadlžovania sa. „Ak by sme si v hlave otočili napríklad nákup na splátky a hneď od januára si začali odkladať po 50 eur mesačne, na konci roka môžeme mať nasporenú sumu 600 eur. Na ročnej báze sa tu nedá hovoriť o nejakom zhodnotení peňazí, ale budeme mať balík peňazí a nemusíme sa pred Vianocami zadlžovať,“ radí Šablová.