OTP Banku Slovensko údajne kupuje belgická skupina KBC, matka ČSOB

OTP Banku Slovensko údajne kupuje belgická skupina KBC, ktorá na Slovensku vlastní ČSOB. Ako však pre agentúru SITA povedal hovorca OTP Banky Róbert Varšányi, OTP Banka je stále členom OTP Group a hneď ako sa to zmení, budú informovať verejnosť a svojich klientov. Informáciu o prevzatí OTP Banky skupinou KBC ako prvý priniesol Denník E. Maďarský akcionár OTP Banky Slovensko sa podľa zdrojov Denníka E po intenzívnych rokovaniach rozhodol pre belgickú KBC.

Zdržanlivé komentáre

ČSOB v stanovisku, ktoré poskytla agentúre SITA, bola taktiež zdržanlivá. „Vo všeobecnosti s cieľom eliminovať prípadné špekulácie na trhu informácie podobného charakteru nikdy nekomentujeme,“ uvádza ČSOB. Zároveň doplnila, že ČSOB a aj samotný akcionár KBC Group sa už v minulosti opakovane vyjadrili, že sa zaujímajú o príležitosti pre rast na kľúčových trhoch, pričom Slovensko je pre KBC Group kľúčovým trhom. „Dlhodobo platí, že ak sa na trhu objaví zaujímavá príležitosť, ktorá je v súlade s našou stratégiou, budeme sa o ňu zaujímať,“ dodáva ČSOB.

Keď OTP Banka Slovensko prejde pod KBC, na Slovensku by sa mala podľa Denníka E spájať s ČSOB. To bude možné až po schválení všetkými regulátormi. Klienti OTP Banky Slovensko sa potom stanú súčasťou väčšej a silnejšej skupiny, no budú pokračovať v doterajších zmluvách. Až do reálneho prepájania pobočkovej siete nájdu aj obslužné miesta tam, kde ich majú teraz.

Stará téma

O predaji OTP Banky Slovensko sa hovorí už niekoľko rokov. Ešte vlani v lete sa objavili špekulácie, ktoré však žiadna zo strán nepotvrdila ale ani nevyvrátila. Najhorúcejšími záujemcami vtedy údajne boli ČSOB, Tatra banka a investičná skupina Penta, ktorá na Slovensku vlastní Prima banku a Privatbanku. Začiatkom tohto roka sa objavila informácia, že OTP Banka odchádza zo Slovenska. Stiahnutie sa zo slovenského trhu potvrdila aj materská maďarská banka, avšak informácie o záujemcoch neposkytla.

OTP Banka má na Slovensku dlhodobo nízky trhový podiel a za posledné roky vykazovala stratu. Za rok 2018 vykázala stratu takmer 4 mil. eur, v roku 2017 to bolo mínusových 5,93 mil. eur a v roku 2016 strata predstavovala 3,02 mil. eur.

Konsolidácia trhu

O tom, že slovenské bankovníctvo čaká konsolidácia, sa hovorí už dlhšie a počet bánk sa postupne znižuje. Pred pár rokmi zanikla napríklad Zuno banka, Sberbank sa zlúčila s Prima bankou a málokto si pamätá, že u nás kedysi fungovala Poľnobanka, HVB Bank, či PKB. Konsolidácia bankového sektora prichádza aj pre dosahovanú ziskovosť, resp. vykazovanú stratu.