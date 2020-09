Oživenie zahraničného obchodu ide zatiaľ podľa analytikov dobrým tempom

Od zrušenia obmedzení, ktoré sa začalo v polovici mája, sa dynamika zahraničného obchodu postupne zlepšuje a analytici sa domnievajú, že pozitívny trend bude aj v nasledujúcich mesiacoch. Dôležitý bude vývoj pandemickej situácie. A ak nepríde výrazné zhoršenie, najmä pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia spojené s rastúcim počtom infekcií, analytici očakávajú pokračovanie pozitívneho trendu aj v druhej polovici tohto roka. Zahraničný obchod v úvode leta nadviazal na rekordné čísla z júna. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR objem vývozov v júli prevýšil objem dovozov o 332,7 mil. eur.

„Na základe nedávno zverejnených údajov a dostupných predstihových dát sme pristúpili k revízii odhadu rastu HDP smerom nahor. V tomto roku očakávame prepad ekonomiky blízko 6,3 %, s následným návratom k pozitívnemu rastu HDP blízko 6 % v roku 2021,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. V druhej polovici budúceho roka Slovenská sporiteľňa očakáva pomocnú roku aj zo strany čerpania európskych prostriedkov v rámci fondu obnovy. Vzhľadom na prvotný dôvod tohtoročného ekonomického šoku zohráva výraznú úlohu epidemiologická situácia, ktorej vývoj predstavuje podľa Muchovej určité riziko do najbližších mesiacov.

Vianočné zhoršenie bilancie

Druhá vlna pandémie v Európe by aj napriek tomu, že zatiaľ nie je masívne uzatváranie európskych ekonomík, ako tomu bolo v jari, mohla podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka predsa len pribrzdiť zotavovanie priemyslu a ovplyvniť aj čísla zahraničného obchodu, najmä obratu v zahraničnom obchode. „Očakávame, že v závere roka by sa mohli vývozy vrátiť k miernemu medziročnému poklesu,“ hovorí Koršňák. No podľa neho by už nemal byť ani zďaleka tak výrazný ako na jar. Tento pokles by však stále mal byť z veľkej časti kompenzovaný aj nižšími dovozmi, čo by malo udržať bilanciu zahraničného obchodu v prebytku počas väčšiny ostávajúcich mesiacov roka. „Snáď s výnimkou decembra, kedy dochádza pravidelne k vianočnému zhoršeniu bilancie,“ dodal Koršňák.

Slovensko je podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej malá, otvorená a proexportne orientovaná ekonomika. V rámci EÚ dokonca štvrtá najotvorenejšia. Vlani sa export a import podieľal na HDP krajiny až 185 %. „Pričom práve otvorenosť sa stáva v takýchto horších časoch takpovediac achillovou pätou našej ekonomiky,“ uviedla Sadovská. Vývoj slovenskej ekonomiky veľmi závisí podľa nej od zahraničného obchodu, od záujmu našich zahraničných obchodných partnerov o naše produkty. Naša ekonomika zaznamenáva prepad, pričom jej opätovné naštartovanie nebude závisieť iba od domáceho dopytu, ale práve a vo veľkej miere už od spomínaného dopytu zo zahraničia. „No a ten závisí od toho, ako sa tieto krajiny pasujú s pandémiou a ako sa ich ekonomikám darí,“ dodala Sadovská.