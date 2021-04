Pandémia odhalila rizikovosť úverovania domácností. Čo vás kvôli tomu čaká pri žiadosti o pôžičku?

Väčšina Slovákov pravdepodobne nezaregistrovala, že Národná banka Slovenska (NBS) vydala za marec tzv. Makroprudenciálny komentár a ak si to aj všimli, tak nevedeli, čo s tým. Zistenia, ktoré prináša sa pritom dotýkajú nie len bánk, ale aj domácností.

Hovoria totiž o tom, ako sa ľuďom počas krízy darilo splácať úvery, a ktoré z nich sa ukázali ako najrizikovejšie. Ak v najbližších mesiacoch plánujete požiadať banku o pôžičku, na ich základe sa môžete pripraviť na to, čo vás čaká.

Zastavenie úverov nehrozí

Tieto informácie NBS zverejňuje každý štvrťrok s cieľom včas informovať o aktuálnom charaktere a vývoji rizík, ktoré môžu spôsobiť vážnu nestabilitu na trhu.

V súčasnosti medzi nimi vedie pandémia, ktorá znížila bankám v roku 2020 čistý zisk o štvrtinu a motivovala ich pripravovať sa na to, že nie všetky úvery im budú splatené, čo sa im podľa NBS aj podarilo.

Banky tak majú v súčasnosti dostatok kapitálu na poskytovanie úverov a podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej by im to ani aktuálna kríza nemala znemožniť. To však v praxi neznemená, že banky budú všetky pôžičky poskytovať rovnako ochotne.

Koronakríza totiž odhalila rizikovosť úverov pre domácnosti, ktoré boli už pred pandémiou vysoko zaťažené splátkami. To znamená, že ich podiel splátok k príjmu po odrátaní životného minima presahoval 60 percent.

So spotrebnými úvermi to pôjde ťažšie