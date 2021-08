Pandémia zasiahla aj sektor finančného sprostredkovania, pomohol dôraz na digitalizáciu

Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace vládne opatrenia a tvrdý lockdown priniesli vlani so zatvorením prevádzok a minimalizáciou osobného kontaktu aj zásah pre sektor finančného sprostredkovania.

Ako konštatuje generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (AFISP) Darina Huttová, sektor koronakrízu ustál aj vďaka rýchlemu prispôsobeniu sa poskytovania služieb s dôrazom na digitalizáciu. Celkové výkony členov asociácie dosiahli vlani takmer 202 mil. eur, čo je medziročný nárast z úrovne necelých 196 mil. eur.

Urýchlenie procesu digitalizácie

Veľmi dôležitú úlohu v existenčnom prežití a pokračovaní činnosti finančného sprostredkovania zohral podľa Huttovej fakt, že prevádzky finančných sprostredkovateľov mali možnosť vlani využiť svoje zaradenie do kategórie zástupcov poskytujúcich bankové a poistné služby, ktoré mohli služby poskytovať priamo občanom.

Táto výnimka pretrvala aj do nástupu druhej vlny. „Bez ohľadu na to finanční sprostredkovatelia pokračovali v procese digitalizácie služieb. Elektronizácia, zavádzanie finančných technológií a digitalizácia sa vo finančnom sprostredkovaní rozvíjali už niekoľko rokov a pandémia tento proces urýchlila,“ podotkla Huttová. Pre finančných agentov bola dôležitá podľa nej aj podpora Národnej banky Slovenska.

Do digitalizácie sa zapojili všetky sofistikované spoločnosti, ktoré vykonávajú distribúciu finančných produktov ako hlavný predmet činnosti, a to za vynaloženia významného objemu finančných prostriedkov. Pre finančne slabšie spoločnosti sa rozvíjali tzv. pooly. Distribučné spoločnosti s významnejším postavením na finančnom trhu dokázali ponúknuť technické a technologické zázemie a svoje systémy prevzatím samostatných finančných agentov a ich klientskych kmeňov do svojich štruktúr tým, že ich transformovali zo samostatných finančných agentov na podriadených finančných agentov.

Kapitálovému trhu sa darilo

Kapitálovému trhu sa aj počas pandemického roku podľa Huttovej vo všeobecnosti darilo. Objem investícií v rámci novej ročnej produkcie vzrástol v oblasti distribúcie podielových fondov a akcií fondov kolektívneho investovania z 209,8 mil. eur na 217,6 mil. eur.

Zaujímavý je podľa Huttovej nárast investícií v rámci pravidelného sporenia. Objem novej produkcie za vlaňajšok stúpol zhruba o 40 % na takmer 826 mil. eur. Pozitívny vývoj a nárast objemu je podľa generálnej tajomníčky aj v sektoroch poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úveroch a v starobnom dôchodkovom zabezpečení.