Pandémia zmenila platobné správanie Slovákov. Kartu vyťahujú aj tam, kde to nebývalo zvykom

Necelé dva roky života s pandémiou ochorenia COVID-19 výrazne zmenili platobné správanie Slovákov. Zatiaľ čo v niektorých aspektoch sa dostávame už späť na predcovidové hodnoty, iné zmeny sú trvalé a len urýchlili nastupujúci trend odklonu od hotovosti a pokračujúcu digitalizáciu.

Zatiaľ čo v roku 2019 sa kartou zrealizovalo 50 percent platieb, v tomto roku to bolo už 57 percent. A mohli by to byť až tri štvrtiny, keby zákazníci v 17 percentách prípadov nenarážali na nemožnosť zaplatiť kartou u obchodníka. Vyplýva to z údajov prieskumu spoločnosti Mastercard.

Hotovosť ľudia míňajú neradi

Hoci aj keď majú Slováci vo svojich peňaženkách hotovosť, neradi ju vydávajú. Takmer polovica ľudí hovorí, že ju aktívne nevyťahuje a šetrí si ju na prípad, že narazia na obchodníka, ktorý platby kartou neprijíma.

Počas pandémie došlo aj k zmenám v samotnom využívaní platobnej karty. Zákazníci ňou platia aj na miestach, kde to predtým nevyžadovali. Najväčší medziročný nárast bol pri platbách v lekárňach, drogériách a obchodoch s kozmetikou.

Slováci tiež začali viac využívať kartu pri nákupoch na internete, predovšetkým pri nákupe oblečenia, elektroniky, jedla a kozmetiky. E-commerce je neustále na vzostupe aj podľa transakčných dát spoločnosti Mastercard. Len za tri tohtoročné štvrťroky narástol o 15 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Preferencie obchodníkov sa zmenili

Čo sa po uvoľnení reštrikcií ešte zmenilo, je ochota obchodníkov prijímať karty. Zatiaľ čo v roku 2020 sa ľudia začali stretávať s tým, že obchodník odmietal hotovosť, po uvoľnení protipandemických opatrení sa naopak stretávajú s tým, že obchodníci, ktorí predtým bez problémov brali karty, preferujú platbu v hotovosti.

S tým sa v poslednom polroku stretlo 18 % opýtaných. A to aj napriek tomu, že 69 percent ľudí uvádza, že nemožnosť zaplatiť kartou ich od nákupu u daného obchodníka odrádza.