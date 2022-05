Parlament rokuje o Matovičovej pomoci rodinám, ale hlasovať sa v piatok nebude (naživo)

Parlament sa zaoberá opatreniami návrhom zákona, ktorý súvisí s pomocou rodinám aj o legislatíve na mimoriadne zdanenie spoločnosti Slovnaft. Hlasovať sa však v piatok nebude a tom, či poslanci tieto návrhy posunú do druhého čítania, rozhodnú až v utorok 24. mája o 11:00. Parlament má v piatok rokovať aj po 14:00, kým neukončí rozpravu k predmetným návrhom zákonov.

Každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Dostať by ich malo na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR. Cieľom je finančná podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry tak, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.

Prídavok na dieťa sa má od júla tohto roka zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.

Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur.

Všetky tieto opatrenia sú obsahom vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákonodarcovia o tejto norme rokujú v zrýchlenom režime.