Patrik Tkáč konsoliduje spoločné investície s Danielom Křetínským do holdingu J&T Capital Partners

Patrik Tkáč, spoluzakladateľ finančnej skupiny J&T Finance Group SE, konsoliduje spoločné investície s Danielom Křetínským do holdingu J&T Capital Partners. Stane sa tak v nadväznosti na návrat do akcionárskej štruktúry Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a vzhľadom na stále sa rozširujúce portfólio investičných aktivít realizovaných s Danielom Křetínským.

Cieľom novej českej holdingovej spoločnosti je podľa vyjadrení skupiny správa a rozvoj všetkých existujúcich a budúcich podielov v spoločných obchodných projektoch tandemu Tkáč a Křetínský.

Holding už odkúpil podiel v EPH

Holding už odkúpil 44-percentný podiel v spoločnosti EPH, ktorá združuje pôvodné investície v energetike a počas nasledujúcich mesiacov odkúpi ďalšie vlastnícke podiely, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou Patrika Tkáča.

Konkrétne ide o 44-percentný podiel v spoločnosti EP Equity Investment Sarl (EPEI), 44-percentný podiel v EP Global Commerce a.s. (EPGC), 44-percentný podiel v EC Investments a.s. (ECI) a 40-percentný podiel v spoločnosti Czech Media Invest a.s. Holding tiež odkúpi 44-percentný podiel v materskej spoločnosti futbalového klubu AC Sparta Praha.

Po vydaní súhlasného stanoviska protimonopolných úradov a veriteľov predávajúcich bude do holdingu tiež začlenený nepriamy 25-percentný podiel v španielskych maloobchodných reťazcoch Cecosa Supermercados a Caprabo, ktoré prevádzkujú predajne v Katalánsku a na Baleárskych ostrovoch.

Firma prevezme záväzky z dlhopisov a zmeniek

J&T Capital Partners, resp. jeho 100-percentná dcérska spoločnosť J&T Energy Holding a.s., ďalej prevezme všetky záväzky z vydaných dlhopisov a zmeniek, ktoré boli zastrešené pod spoločnosťou J&T Energy Financing Limited. Ich držitelia tak budú naďalej financovať 44-percentný podiel v EPH, ktorý odkúpila štruktúra Patrika Tkáča od Daniela Křetínského v decembri minulého roka.

J&T Capital Partners je spoločnosťou pod výlučnou kontrolou Patrika Tkáča, no ekonomicky a kapitálovo sa na nej bude významne podieľať skupina J&T Private Equity Group Limited.