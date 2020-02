Platby kartou sa zvyšujú, niektoré prevádzky sú však stále rezervované k zavedeniu terminálu

Slováci čoraz častejšie používajú na platbu svoje platobné karty. Potvrdzujú to štatistiky Slovenskej bankovej asociácie, podľa ktorej vlani stúpol počet transakcií platobnými kartami o necelých 12 % na takmer 629 mil. transakcií. Ich celkový objem sa zvýšil o niečo vyše 5 % na 28,44 mld. eur. Spotrebitelia podľa vyjadrení ČSOB v čoraz väčšej miere preferujú predajné miesta, na ktorých môžu platiť kartou.

Dlhodobo sa podľa ČSOB nemení nič na tom, že najviac platieb kartou realizujú klienti v supermarketoch a obchodoch s potravinami, na čerpacích staniciach a v obchodoch s módou. Z porovnania údajov ČSOB tiež vyplýva, že klienti platia kartami najčastejšie v piatky a štvrtky. „Ak sa pozrieme na prehľad celého roka, bezkonkurenčne najviac platili klienti kartami deň pred Vianocami 23. decembra 2019 a 18. apríla 2019, teda na Zelený štvrtok pred Veľkou nocou,“ informuje ČSOB.

Obavy z vyšších nákladov

Podľa Združenia pre bankové karty je však na Slovensku stále problém so zavádzaním platobných terminálov. Nie je samozrejmosťou, že ak sa niekto rozhodne platiť kartou, že mu to bude umožnené. „Stále vnímame v prípade niektorých prevádzok skôr rezervovaný postoj k zavedeniu platobného terminálu. Väčšinou sú dôvodom obavy súvisiace so zvýšenými nákladmi,“ hovorí manažérka oddelenia pre malé a stredné podniky v ČSOB Dáša Polláková.

Kartové spoločnosti, ako aj samotné banky chcú preto dotovať niektoré platobné terminály, aby sa bezhotovostné platby rozširovali a aby sa ich zavádzanie predajcom aj oplatilo. K tejto iniciatíve sa pridala aj ČSOB. „Chceme podnikateľom umožniť, aby si spravili predstavu po tom, do akej miery je pre nich terminál vhodným riešením, sami,“ uviedla Polláková.