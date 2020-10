Platby kartou sa zvyšujú, no niektoré prevádzky sú stále rezervované k zavedeniu terminálu

Spotrebitelia čoraz častejšie používajú na platbu svoje platobné karty a dokonca v čoraz väčšej miere preferujú predajné miesta, na ktorých môžu platiť kartou. Avšak na Slovensku je podľa finančných odborníkov stále problém so zavádzaním platobných terminálov. Nie je samozrejmosťou, že ak sa niekto rozhodne platiť kartou, že mu to bude umožnené. Banky registrujú v prípade niektorých prevádzok skôr rezervovaný postoj k zavedeniu platobného terminálu.

Trendom súčasnosti je bezhotovostná ekonomika s bezhotovostnými platbami. Podľa prieskumov obchodník akceptujúci digitálne platby zvyšuje svoje tržby približne o 15 – 20 %. Bezhotovostná forma platenia zároveň podľa generálneho riaditeľa Visa pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko Marcela Gajdoša redukuje šedú ekonomiku. Tá sa pohybuje niekde na úrovni okolo 10 až 12 %.

Zaostávame za priemerom EÚ

Malé a stredné podniky spolu so živnostníkmi tvoria súčasť hospodárstva a ekonomika sa bez tohto sektora podľa Gajdoša neobnoví. A ako doplnil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec, zaostávame v úrovni produktivity, keď malé a stredné podniky so živnostníkmi tvoria len niečo cez 40 % priemeru EÚ. Dôvodom je podľa neho oblasť digitalizácie. Dôvodom je napríklad aj to, že obchodníci majú nízke digitálne zručnosti v porovnaní s ostatnými krajinami. Prioritou je tak podľa štátneho tajomníka dopĺňať investície do inovácií.

Na Slovensku je podľa Gajdoša potenciál zaviesť zhruba 60-tisíc platobných terminálov. Aj napriek tomu, že Slovensko je lídrom v oblasti bezkontaktných platieb, na strane akceptácie zaostávame. Aj podľa riaditeľa divízie platieb v ČSOB Patricka Meliorisa je digitalizácia dôležitá. Na slovenský trh totiž prišli nové formy platenia a je potrebné podľa neho ponúkať riešenia pre malých obchodníkov.

Nové procesy

Podľa podpredsedníčky Združenia pre bankové karty Marcely Královej je digitalizácia jedným z dominantných trendov súčasného finančného sektora. Vidieť ju možno vo viacerých smeroch, pričom aj rôzne finančné pobočky prešli digitalizáciou procesov. Nastal zároveň presun klientely do elektronického bankovníctva, najmä mobilného. Držitelia platobných kariet podľa Královej prechádzajú na mobilné platby aj kvôli bezpečnosti, resp. hygiene. Na Slovensku máme síce viac ako 5,3 mil. platobných kariet, avšak nie všade sa platiť kartou dá. Trh prijímania je potrebné podľa nej zlepšiť.

Kartové spoločnosti, ako aj samotné banky chcú preto dotovať niektoré platobné terminály, aby sa bezhotovostné platby rozširovali a aby sa ich zavádzanie predajcom aj oplatilo.