Platby v zahraničí predražujú poplatky. Tipy, ako si nepredražiť dovolenku

Po mesiacoch obmedzení pre koronavírus sa toto leto mnoho Slovákov chystá na dovolenku. Aspoň to potvrdil prieskum agentúry Go4insight na prelome mája a júna, podľa ktorého dovolenku plánuje 61 percent respondentov.

Polovica z nich pritom nemá žiadne obavy cestovať aj do zahraničia, avšak prevažne v rámci Európy, pričom stále vedie Chorvátsko. Popularita však narastá aj Bulharsku, Taliansku či Grécku.

Ide o krajiny, kde si Slováci s eurom často nevystačia a budú tak musieť platby ze jedlo v reštaurácii či darčeky pre rodinu realizovať v miestnej mene. Preto je dobré vedieť, aký druh platby využiť.

Hotovosť si treba zaobstarať doma

Prvou možnosťou je hotovosť, na ktorú v dobe mobilných aplikácií a platobných kariet netreba zabúdať. V praxi totiž ešte stále môžu nastať situácie, pri ktorých sa nebude dať zaplatiť inak.

Platí to najmä pri platení cestného mýta, pokút či pri využití verejnej toalety. Preto je dobré mať pri sebe aspoň drobnú hotovosť.

Podľa prevádzkového riaditeľa spoločnosti FinGO.sk Zoltána Čikesa by si ju cestovatelia mali zaobstarať prostredníctvom zmenárne priamo na Slovensku, a to bez ohľadu na to, či ňou chcú platiť iba spomínané drobné výdavky alebo všetko.

„V zahraničí je väčšia šanca, že vás môžu nejakým spôsobom podviesť, keďže tam môžu platiť iné pravidlá a legislatíva,“ upozorňuje Čikes.

Pozor na bankomatové poplatky