Po marcovom prepade začali investori v druhom štvrťroku horúčkovito nakupovať akcie

Po výraznom marcovom prepade začali investori v druhom štvrťroku horúčkovito nakupovať akcie. Podľa analytikov Saxo Bank hnali trh tam, kde sa nachádzal predtým, ako udrel COVID-19. Vďaka tomu zažil index S&P 500 svoj najlepší kvartál od roku 1998.

„Mohutné stimuly použité v boji proti najväčšej kontrakcii ekonomiky od 30. rokov 20. storočia v nás prebudili zvieracieho ducha a vyvolali špekulácie v rozsahu nevídanom od roku 2000, či snáď dokonca od búrlivých dvadsiatych rokov minulého storočia,“ uviedol hlavný akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.

Krehkosť trhov

Táto búrlivá nákupná nálada spôsobila podľa neho masívny comeback akciových trhov. „To však ešte neznamená, že už je všetko v poriadku. Aj na začiatku tretieho štvrťroka sú trhy naďalej veľmi krehké. Index strachu predpovedá na leto vysokú volatilitu, a až zverejnenie výnosov firiem za druhý kvartál odhalí skutočné škody, ktoré kríza napáchala v korporátnom sektore. Naznačí aj to, čo môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti,“ dodáva Garnry.

Ako doplnil pražský analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel, aktuálne očakávania týkajúce sa výsledkovej sezóny za druhý štvrťrok sú v súlade s ekonomickou situáciou spôsobenou pandémiou. „Celkovo čakáme prepad ziskov o viac ako 40 percent. Bol by to najhorší výsledok od konca roka 2008, keď prepadol dosiahol 69 percent. Na jednej strane nie sú vyhliadky ružové, no na druhej strane môžu trhy dosiahnuť pozitívnu reakciu aj napriek výrazne nižším výnosom, a to práve vďaka nízkym očakávaniam,“ dodal Daňhel.