Po skončení splátkového moratória bude mať problémy so splácaním 9 % domácností

Po skončení odkladu splátok úverov bude mať problémy so splácaním 9 % slovenských domácností, ktoré si požiadali o odklad. Ide o 3 600 domácností a 10 tis. občanov Slovenska. Celkovo je na Slovensku zadlžených približne 750 tis. domácností, z ktorých o odklad splátok požiadalo 40 000. Informoval o tom v stredu na základe výsledkov prieskumu zadlžených domácností guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Moratórium sa ukázalo ako dobré opatrenie

„Len každá jedenásta domácnosť s odkladom očakáva, že po skončení odkladu bude mať problém s pokračovaním splácania. Celkovo ide len o približne 1 % všetkých zadlžených domácností. Ďalších 15 % domácností s odkladom a 6 % domácností bez odkladu očakáva, že zhoršená situácia pretrvá, ale úvery budú schopné splácať. Väčšina slovenských domácností teda očakáva, že bude schopná po skončení odkladu opäť splácať svoje záväzky. Splátkové moratórium považujeme za veľmi dobré opatrenie,“ uviedol k výsledkom guvernér NBS Peter Kažimír.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že vplyvom koronakrízy klesli príjmy v 60 % zadlžených domácnostiach. Priemerný pokles príjmov pritom predstavoval 370 eur a splátky úverov si odložilo 5,4 % domácností. Z toho išlo o 51 tis. úverov na bývanie (10 % celkového objemu) a 61 tis. spotrebiteľských úverov (14 % objemu). Medzi domácnosťami s odkladom je výrazne vyšší podiel živnostníkov oproti zamestnancom. Podnikatelia splácajúci úvery čelili poklesu príjmov až v 80 % prípadov.

Časť domácností sa môže dostať do problémov

Pre koronakrízu sa 7 % domácností dostalo do rizika, že ak by výpadok príjmu pretrval, nebudú schopné pokryť splátky úverov a nutné životné výdavky. Do júla z nich požiadala o odklad len štvrtina. Rizikové sú najmä domácnosti, ktoré už pred krízou mali vysoký podiel splátok k príjmu – z nich sa do problémov môže dostať až tretina.

Prieskum vykonala agentúra Focus pre NBS na vzorke 1 007 respondentov v priebehu druhej polovice júla 2020. Prieskum bude NBS opakovať každý mesiac až do decembra s cieľom zistiť aktuálny vývoj.