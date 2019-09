Počas víkendu banky nezaznamenali výpadky po zavedení nových pravidiel pre potvrdzovanie platieb

Banky nezaznamenali žiadne zásadné problémy po zavedení nových pravidiel pre potvrdzovanie platieb. „Počas víkendu sme nezaznamenali žiadne výpadky služieb alebo iné dopady, ktoré by mali vplyv na komfort klientov,“ povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. V podobnom duchu sa vyjadrili aj ostatné konkurenčné banky. V sobotu totiž vstúpili do platnosti nové pravidlá týkajúce sa prísnejších pravidiel pri bezkontaktných platbách so zadaním PIN kódu. Overovanie pri nákupe na internete musí byť po novom dvojfaktorové.

Drobnú komplikáciu zaznamenala Tatra banka, avšak hneď problém aj odstránila. „V mobilnej aplikácii Tatra banka ani v internetbankingu sme mimo plánovanej odstávky nezaznamenali žiadne problémy. V nedeľu sme zaevidovali, že v aplikácii Wallet pri službe ApplePay klienti dočasne nemohli pridávať karty Tatra banky. Tento problém sme odstránili a aktuálne všetky funkcionality fungujú bez problémov. Pri platbách kartou taktiež neevidujeme žiadne neplánované výpadky,“ povedala PR manažérka Tatra banky Linda Lalinská.

Častejšie zadávanie PIN-u

Zmeny v rámci bezkontaktných platieb hovoria o možnom častejšom zadávaní PIN kódu pri platení v obchodoch do sumy 20 eur. Doteraz boli menšie platby bez overovania. Ak po novom suma platieb, ktoré boli vykonané bez PIN kódu, presiahne 150 eur, pri ďalšej platbe bude potrebné zadať PIN. To isté sa udeje aj pri každej piatej platbe, ktorá bola vykonaná bez PIN kódu. Podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej sa však môže stať, že ak terminál nebude pripravený na danú reguláciu, môže transakciu zamietnuť. „V tomto prípade odporúčame klientom požiadať obsluhu o opätovné zrealizovanie transakcie platobnou kartou s tým, že karta musí byť vložená do platobného terminálu čipom a zadať PIN kód ku karte,“ informuje Žáčková.

Vyššiu bezpečnosť vyžaduje európska smernica o platobných službách, známa ako PSD2, aj v prípade platieb kartou na internete. Banky musia klienta overiť vždy pomocou dvoch na sebe nezávislých autentifikačných faktorov. Podľa smernice je možné použiť ľubovoľné dva z troch. Prvým je niečo, čo vlastní iba klient, napríklad mobilný telefón. Druhým je to, čo pozná len klient, a to heslo alebo PIN kód. Tretím je biometrická charakteristika, napríklad odtlačok prsta alebo identifikácia tváre, či hlasu.

Upravila sa aj autentifikácia

Klienti VÚB banky si však ešte musia podľa PR manažéra Dominika Mišu zvyknúť na upravenú autentifikáciu pri prihlasovaní do internetbankingu alebo pri e-platbách. Ako uviedla Fio banka, ak sa klient bude prihlasovať prostredníctvom svojho internetového prehliadača, nič sa pre neho nemení. Pokiaľ sa však bude prihlasovať na inom mieste a Fio banka vyhodnotí, že ide o zvýšené riziko, bude od klienta žiadať dodatočné overenie pomocou SMS.

S novými pravidlami si bez problémov poradila aj online banka 365.bank. „Počas víkendu sme nezaznamenali výpadky platieb. Platby kartou fungovali bez obmedzení, rovnako prebehli aj trvalé príkazy, resp. plánované platby. Zároveň v súvislosti s PSD2 sme priniesli novú verziu aplikácie, ktorú bolo potrebné si aktualizovať,“ uviedla hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková. V internetovej banke mBank takisto nezaznamenali v rámci platieb žiadne mimoriadne situácie.

Slovenská sporiteľňa mala cez víkend štandardnú odstávku systémov, počas ktorej banka vylepšovala viaceré svoje systémy. „Aktuálne evidujeme klientov, ktorí aj napriek našej výzve neprešli z GRID karty na SMS kľúč, preto nevedia využívať služby elektronického bankovníctva,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Klientom preto odporúča, aby sa obrátili na pobočku alebo callcentrum.